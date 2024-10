Hatott az Airbnb-tiltás Terézvárosban – máris megmozdult az ingatlanpiac

Első ránézésre nem sok változást látni, viszont ha picit mélyebbre ásunk a különböző lakásszegmensek tekintetében, akkor egyértelmű hatása van az Airbnb-népszavazásnak, illetve a 2026 januárjától induló tiltásnak – mondta az InfoRádióban Balogh László. Az 50 négyzetméternél kisebb, felújított és újszerű lakások kínálata ugyanis augusztus elejétől október közepéig 65 százalékkal nőtt, már több mint kétszáz ilyen ingatlant kínálnak eladásra a Terézvárosban,

az áruk pedig 1,43 millió forintos négyzetméterárról 1,037 millióra csökkent, ami két hónap alatt 5 százalékos áresésnek felel meg

– tette hozzá. A vezető elemző szavai alapján mindez már önmagában is drasztikus változás, pláne hogy ezzel párhuzamosan a szomszédos V. és VII. kerületben ugyanezen ingatlanok kínálata nem változott érdemben, sőt, ahogy egész Budapesten – a felújított és újszerű lakások esetében – még fölfelé is araszolnak az árak. Vagyis egyértelmű, hogy összefüggés mutatkozik az Airbnb-tiltás és a kis, rövid távú kiadásra is alkalmas lakások ingatlanpiacra gyakorolt hatásai között – ismételte meg.

A szakember az InfoRádió érdeklődésére azt is elmondta, hogy a zömében külföldi turisták, akik az Airbnb-lakásokat keresik, jobb esetben az V. és a VII. kerületet fogják választani, ha ezeken a helyeken nem lesz semmilyen tiltás. Emlékeztetett, időközben a kormány is „fölfedte a lapjait”: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése alapján a kormány Airbnb-moratóriumot hirdet két évre, vagyis nem adnak ki újabb engedély ilyen típusú szállások üzemeltetésére – Balogh László szerint ez „konzerválja” a jelenlegi állapotokat, aminek az lehet az előnye, hogy nem romlik tovább a helyzet –, illetve adóemeléseket is kilátásba helyeztek.

Ha nem ennyire „rózsaszín” a forgatókönyv, akkor a turisták dönthetnek úgy, hogy Budapest helyett más közép-európai nagyvárosokban „próbálnak szerencsét”,

mint például Varsó vagy Prága, ahol ilyen korlátozásokkal az Airbnb-tulajdonosoknak nem kell szembenézniük – tette hozzá.

Az Ingatlan.com munkatársa kitért arra is, hogy a kínálatbővülés és az árcsökkenés az 50 négyzetméternél kisebb lakásokra igaz Terézvárosban, az 50 és 100 négyzetméter közötti ingatlanok esetében azonban a kínálat csökkenéséről, az árak növekedéséről és a kereslet robbanásszerű élénküléséről számolt be. Ez azt is magában hordozza, hogy a tiltás miatt a VI. kerület lakáspiaca átalakulhat, és át is pozicionálódhat, a nagyobb presztízsű és nagyobb értéket képviselő ingatlanok újra a lakásvásárlók – és akár az ingatlanbefektetők – kedvencévé válhatnak, mert a lakáshotelek megszűnésével ezek az ingatlanok is nagyobb értéket képviselhetnek az ingatlanpiacon.