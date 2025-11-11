ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 11. kedd
Fotó: Mikayla Meeker: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/764397/
Nyitókép: Fotó: Mikayla Meeker: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/764397/

Büntetést kockáztat a Balatonnál az, aki elmulasztja ezt a határidőt

Infostart

Ebösszeírás indul Keszthelyen. A kutyatartóknak december 10-ig kell az összeíró adatlapot leadniuk, aki elmulaszt eleget tenni kötelezettségének, közigazgatási bírságra számíthat.

Utoljára 2022-ben volt ebösszeírás Keszthelyen, amikor 4200 kutyát regisztráltak. Az állatok védelméről és kíméléséről szóló törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzatoknak legalább háromévente kötelező ilyen összeírást végezniük – írja a Keszthelyi TV tudóstíása alapján a divany.hu.

Egy hónapja van a határidőig a balatoni város lakóinak. „Jelenleg ott tart ez a folyamat, hogy a kollégák elkészítettek egy hirdetményt, amely a mai napon Keszthely város honlapján feltüntetésre fog kerülni, illetve a hirdető táblán is látható lesz. Ehhez készül egy adatlap. Természetesen ezt az adatlapot a portáról is el lehet vinni” – mondta dr. Gábor Hajnalka, a Balaton-parti város önkormányzatának jegyzője.

Noha az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, minden kutyatartónak kötelező bejelentenie állatait. Aki ezt elmulasztja, közigazgatási bírságra számíthat.

Minden érintettnek annyi adatlapot kell leadnia, ahány kutyája van. Ezen a többi között meg kell adni az állat nevét, ivarát, születési idejét és az oltási könyv adatait. A kitöltésben a hátlapon levő útmutató is segít. „Látható az, ha esetleg a leadott adatokból vannak veszettség ellen nem beoltott ebek, akkor ott a tulajdonosokat fel tudjuk hívni erre a kötelező oltásra” – mondta a jegyző. Hozzátette: „más statisztikai adatok szempontjából is fontos az összeírás”. Az adatlap leadási ideje december 10. A keszthelyi önkormányzat minden kutyatartót kér: minél előbb jelentsék be kedvencüket emailen vagy személyesen.

