Bírságra számíthat a Balatonnál az, aki elmulasztja az összeírást

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Keszthelyen utoljára 2022-ben volt hasonló összeírás, amikor 4200 ebet regisztráltak.

Az állatok védelméről és kíméléséről szóló törvény szerint a települési önkormányzatoknak legalább háromévente el kell végezniük az ebösszeírást.

Az ehhez szükséges adatlap a város honlapján és a hirdetőtáblákon közzétett hirdetmény mellett az önkormányzat portáján is beszerezhető - írja a hírbalaton.hu.

Az adatlapot kutyánként kell kitölteni,

megadva az állat nevét, ivarát, születési idejét, az oltási könyv adatait, továbbá információkat arról, hogy az eb veszélyesnek minősül-e, vagy rendelkezik-e útlevéllel.

Dr. Gábor Hajnalka, Keszthely jegyzője hangsúlyozta, hogy az összeírás egyik fő előnye, hogy a beérkezett adatok alapján fel tudják hívni a tulajdonosok figyelmét a hiányzó veszettség elleni oltások pótlására.

Az ebösszeíró adatlap leadási határideje: december 10.