ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.54
usd:
332.75
bux:
107306.66
2025. november 10. hétfő Réka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Bírságra számíthat a Balatonnál az, aki elmulasztja az összeírást

Infostart

Keszthely város önkormányzata a vonatkozó törvényi kötelezettségnek eleget téve ebösszeírást tart a közigazgatási területén

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Keszthelyen utoljára 2022-ben volt hasonló összeírás, amikor 4200 ebet regisztráltak.

Az állatok védelméről és kíméléséről szóló törvény szerint a települési önkormányzatoknak legalább háromévente el kell végezniük az ebösszeírást.

Az ehhez szükséges adatlap a város honlapján és a hirdetőtáblákon közzétett hirdetmény mellett az önkormányzat portáján is beszerezhető - írja a hírbalaton.hu.

Az adatlapot kutyánként kell kitölteni,

megadva az állat nevét, ivarát, születési idejét, az oltási könyv adatait, továbbá információkat arról, hogy az eb veszélyesnek minősül-e, vagy rendelkezik-e útlevéllel.

Dr. Gábor Hajnalka, Keszthely jegyzője hangsúlyozta, hogy az összeírás egyik fő előnye, hogy a beérkezett adatok alapján fel tudják hívni a tulajdonosok figyelmét a hiányzó veszettség elleni oltások pótlására.

Az ebösszeíró adatlap leadási határideje: december 10.

Kezdőlap    Belföld    Bírságra számíthat a Balatonnál az, aki elmulasztja az összeírást

keszthely

kutya

adat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Különleges halakat találtak a Dunában – itt a magyarázat

Különleges halakat találtak a Dunában – itt a magyarázat
A szakemberek 34 halfajt azonosítottak az idei dunai halmonitorozás alkalmából. Sály Péter, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének tudományos munkatársa az InfoRádióban ismertette a vizsgálatok pozitív, illetve aggasztó eredményeit.
Súlyos vonatbaleset Szlovákiában, sok a sérült

Súlyos vonatbaleset Szlovákiában, sok a sérült

Összeütközött két személyszállító vonat a pozsonyi megyében lévő Bazin (Pezinok) közelében vasárnap este, többen megsérültek - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség hatósági közlésekre hivatkozva.
VIDEÓ
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lavrov: Készen állok személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel - Háborús híreink vasárnap

Lavrov: Készen állok személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel - Háborús híreink vasárnap

Több napnyi hallgatás után az elmúlt órákban rendkívül aktívan kommunikál az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov, akiről azt pletykálták, hogy a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott kudarcos telefonbeszélgetés után a Kreml őt tette felelőssé a tervezett budapesti Putyin–Trump-találkozó meghiúsulásáért. Lavrov most a RIA hírügynökségnek nyilatkozott, és elmondta, hogy készen áll személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája

Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája

2025 első negyedévében tovább nőtt a bérszakadék Magyarországon: a nettó átlagkereset 476 ezer forint volt, amit mindössze Budapest és Győr-Moson-Sopron vármegye haladott meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
BBC director general and News CEO resign over Trump documentary edit

BBC director general and News CEO resign over Trump documentary edit

Tim Davie and Deborah Turness resign after criticism Panorama misled viewers with an edit of a speech by Donald Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 04:15
Támad a köd a héten
2025. november 10. 04:00
Ezek a változások is kereserítik ma reggeltől az autósok életét
×
×
×
×