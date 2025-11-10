Meglepően olcsó lesz a napi menü az idei karácsonyi vásáron

Kiderült, mit vállalt a cég, amely idén is megrendezi a Bazilikánál és a Vörösmarty téren Budapest két nagy karácsonyi vásárát:
- mindennap lesz egy-egy fix menü, kedvezményes,1600 forintos áron,
- az idén is lesz ünnepi fényfestés a Bazilikán,
- állítanak betlehemi jászolt, karácsonyfát,
- ingyenes kisvasút, kulturális programok és koncertek lesznek,
- emelt szintű közterület-tisztántartást rendelt a kerület cégétől,
- vállalták a Vörösmarty-szobor karácsonyi hangulathoz hozzájáruló téli takarását,
- ideiglenes jelzős gyalogátkelőhelyet építenek ki.
A szervezők közleménye szerint „idén is kiemelt hangsúlyt fektetnek a mindenki számára elérhető, pénztárcabarát opciókra” és
visszatérnek az „akár már 2000-2500 forint közötti áron elérhető tematikus fogások” is.
A AVB Rendezvényszervező Kft. idén is jelentős kedvezményt kapott a közterület-használati díjból – írja a hvg.hu összefoglalója a Népszava információi alapján. A cég idén 39,5 millió forintot fizet a területhasználatért.