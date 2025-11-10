Meglepően olcsó lesz a napi menü az idei karácsonyi vásáron

Kiderült, mit vállalt a cég, amely idén is megrendezi a Bazilikánál és a Vörösmarty téren Budapest két nagy karácsonyi vásárát:

mindennap lesz egy-egy fix menü, kedvezményes,1600 forintos áron,

az idén is lesz ünnepi fényfestés a Bazilikán,

állítanak betlehemi jászolt, karácsonyfát,

ingyenes kisvasút, kulturális programok és koncertek lesznek,

emelt szintű közterület-tisztántartást rendelt a kerület cégétől,

vállalták a Vörösmarty-szobor karácsonyi hangulathoz hozzájáruló téli takarását,

ideiglenes jelzős gyalogátkelőhelyet építenek ki.

A szervezők közleménye szerint „idén is kiemelt hangsúlyt fektetnek a mindenki számára elérhető, pénztárcabarát opciókra” és

visszatérnek az „akár már 2000-2500 forint közötti áron elérhető tematikus fogások” is.

A AVB Rendezvényszervező Kft. idén is jelentős kedvezményt kapott a közterület-használati díjból – írja a hvg.hu összefoglalója a Népszava információi alapján. A cég idén 39,5 millió forintot fizet a területhasználatért.