2025. november 10. hétfő Réka
Nyitókép: Az Advent Bazilika karácsonyi vásár a Szent István-bazilika előtt 2021. november 28-án. MTI/Balogh Zoltán

Meglepően olcsó lesz a napi menü az idei karácsonyi vásáron

Infostart

1600 forintba kerül idén a kedvezményes menü a budapesti karácsonyi vásáron. Lesz ingyenes kisvasút is.

Kiderült, mit vállalt a cég, amely idén is megrendezi a Bazilikánál és a Vörösmarty téren Budapest két nagy karácsonyi vásárát:

  • mindennap lesz egy-egy fix menü, kedvezményes,1600 forintos áron,
  • az idén is lesz ünnepi fényfestés a Bazilikán,
  • állítanak betlehemi jászolt, karácsonyfát,
  • ingyenes kisvasút, kulturális programok és koncertek lesznek,
  • emelt szintű közterület-tisztántartást rendelt a kerület cégétől,
  • vállalták a Vörösmarty-szobor karácsonyi hangulathoz hozzájáruló téli takarását,
  • ideiglenes jelzős gyalogátkelőhelyet építenek ki.

A szervezők közleménye szerint „idén is kiemelt hangsúlyt fektetnek a mindenki számára elérhető, pénztárcabarát opciókra” és

visszatérnek az „akár már 2000-2500 forint közötti áron elérhető tematikus fogások” is.

A AVB Rendezvényszervező Kft. idén is jelentős kedvezményt kapott a közterület-használati díjból – írja a hvg.hu összefoglalója a Népszava információi alapján. A cég idén 39,5 millió forintot fizet a területhasználatért.

