Ezek a változások is kereserítik ma reggeltől az autósok életét

A korlátozás várhatóan 2025. november 10-én, hétfő reggeltől november 21-e estig lesz érvényben.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei az M0 autóút Győr felé vezető oldalának lehajtó csomóponti ágán végeznek munkát.
- A korlátozás sávelhúzással és pályaszűkítéssel jár.
- A forgalom továbbra is biztosított, le lehet hajtani az M0-s autóútról Diósd, Budapest irányába.
- A térségben sebességkorlátozásra és megnövekedett menetidőre kell számítani.
A munkálatokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet, ennek ellenére javasolt a fokozott figyelemmel történő közlekedés.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. javasolja, hogy a közlekedők indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az Útinform szolgálatánál vagy navigációs alkalmazások segítségével.
Fotónk illusztráció.