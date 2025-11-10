Ezek a változások is kereserítik ma reggeltől az autósok életét

Több napnyi hallgatás után az elmúlt órákban rendkívül aktívan kommunikál az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov, akiről azt pletykálták, hogy a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott kudarcos telefonbeszélgetés után a Kreml őt tette felelőssé a tervezett budapesti Putyin–Trump-találkozó meghiúsulásáért. Lavrov most a RIA hírügynökségnek nyilatkozott, és elmondta, hogy készen áll személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.