2025. november 10. hétfő
Forgalomelterelés sávelhúzással a népligeti felüljárón 2023. március 4-én. A híd forgalmát az állapotfelméréséhez kapcsolódó munkák miatt korlátozzák. A felmérésre azért van szükség, hogy a szakemberek pontosabb képet kapjanak az 1970-es évek végén épült felüljáró állapotáról. A több hónapon át tartó felmérés ideje alatt két gerendát kibontanak az építmény szerkezetéből, ezeket majd laboratóriumban vizsgálják meg.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Ezek a változások is kereserítik ma reggeltől az autósok életét

Infostart

Burkolatfelújítási munkálatok miatt forgalomkorlátozásra kell számítaniuk a közlekedőknek az M0-s autóút és a 7. számú főút 10. jelű csomópontjában

A korlátozás várhatóan 2025. november 10-én, hétfő reggeltől november 21-e estig lesz érvényben.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei az M0 autóút Győr felé vezető oldalának lehajtó csomóponti ágán végeznek munkát.

  • A korlátozás sávelhúzással és pályaszűkítéssel jár.
  • A forgalom továbbra is biztosított, le lehet hajtani az M0-s autóútról Diósd, Budapest irányába.
  • A térségben sebességkorlátozásra és megnövekedett menetidőre kell számítani.

A munkálatokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet, ennek ellenére javasolt a fokozott figyelemmel történő közlekedés.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. javasolja, hogy a közlekedők indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az Útinform szolgálatánál vagy navigációs alkalmazások segítségével.

Fotónk illusztráció.

közlekedés

m0-s autóút

sávelhúzás

