Apa és fia horgászik egy tóparti mólón.
Nyitókép: GettyImages/vgajic

Nagy ellenőrzés volt a horgásztavaknál – íme, az eredmény

Infostart

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 13 horgásztavat ellenőrzött a Szupermenta program keretében – olvasható a hivatal honlapján.

A Nébih Állami Halőri Szolgálata ellenőrizte többek között, hogy a horgásztavak működése és a gazdálkodási tevékenységük megfelel-e az előírásoknak.

Azonnali hatósági intézkedést indokoló problémát nem tártak fel, de két horgásztó nem telepített halakat, mert a nyilatkozatuk szerint a természetes szaporulat megfelelő. A tervük ugyanakkor előírja ezt a kötelezettséget, a felügyelők ezért figyelmeztették őket ennek teljesítésére. Mulasztás esetén halgazdálkodási bírságra számíthatnak.

Egy esetben azt kifogásolták, hogy a horgásztó a telepítési szándékot kizárólag a vármegyei halgazdálkodási hatóságnak jelentette be, a jogszabályban előírt halgazdálkodási szakrendszerben nem rögzítette, és a kísérő dokumentumok feltöltése is hiányzott, ezért hatósági eljárás kezdődött.

A felügyelők a horgászengedélyek kezelését is ellenőrizték. Két esetben fordult elő, hogy elkérték a horgászok állami engedélyét és csak a végén adták vissza, ami bár nem jogsértés, de indokolatlan, erre figyelmeztették a horgásztavak üzemeltetőit és alkalmazottait.

A hatósági ellenőrzés és a vendégszempontú felmérés alapján összeállított értékelés szerint a sáregresi Aranyponty Rétimajor Horgászcentrum és az Akasztói Horgászpark kapott „kiválóan megfelelt” minősítést - olvasható a közleményben.

