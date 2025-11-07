Kanalat szúrt az ápoló szemébe a kórházban egy férfi

A 40 éves férfit közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével vádolták.

Azt írták: a férfi február 25-én Komáromból Kaposvárra utazott, mert úgy képzelte, parancsot kapott, hogy mindenkit megöljön a városban. Mivel láthatóan zavartan bolyongott az utcán, a rendőrség a Kaposi Mór Oktató Kórház Pszichiátriai és Addiktológiai Centrumának zárt osztályára szállította őt.

A beteg agresszívan viselkedett, ezért végtagjait a kórházban az ágyhoz erősítették, ő azonban eltépte a kezét rögzítő hevedert, kiemelte az ágy fémkeretét, azzal hadonászni kezdett, és amikor az ápoló megpróbálta elvenni tőle, egy fém evőkanalat szúrt nagy erővel a jobb szemébe - tették hozzá.

Az ápoló még ezután is igyekezett elvenni támadójától a fémkeretet, a sérülés következtében azonban életveszélyes állapotba került, életét a műtéti beavatkozás mentette meg.

A bíróság a vádlott kóros elmeállapotát az igazságügyi elmeorvosszakértői vélemény alapján állapította meg - jelezték.

A törvényszék beszámolt arról, hogy az ítéletet a vád és a védelem is tudomásul vette, így az jogerőssé vált.