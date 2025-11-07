ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 7. péntek
Memory lapses, forgetting things, degenerative disease. Brain problems. Parkinson and alzheimer desease. Mental health. Stroke, synapses and neurnons interaction. 3d render
Nyitókép: Naeblys/Getty Images

Kanalat szúrt az ápoló szemébe a kórházban egy férfi

Infostart / MTI

Büntethetőséget kizáró kóros elmeállapota miatt jogerősen felmentette a vád alól a Kaposvári Törvényszék azt a férfit, aki kanalat szúrt egy ápoló szemébe idén februárban a kaposvári kórház pszichiátriai osztályán, egyúttal elrendelte a kényszergyógykezelését - közölte a bíróság.

A 40 éves férfit közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével vádolták.

Azt írták: a férfi február 25-én Komáromból Kaposvárra utazott, mert úgy képzelte, parancsot kapott, hogy mindenkit megöljön a városban. Mivel láthatóan zavartan bolyongott az utcán, a rendőrség a Kaposi Mór Oktató Kórház Pszichiátriai és Addiktológiai Centrumának zárt osztályára szállította őt.

A beteg agresszívan viselkedett, ezért végtagjait a kórházban az ágyhoz erősítették, ő azonban eltépte a kezét rögzítő hevedert, kiemelte az ágy fémkeretét, azzal hadonászni kezdett, és amikor az ápoló megpróbálta elvenni tőle, egy fém evőkanalat szúrt nagy erővel a jobb szemébe - tették hozzá.

Az ápoló még ezután is igyekezett elvenni támadójától a fémkeretet, a sérülés következtében azonban életveszélyes állapotba került, életét a műtéti beavatkozás mentette meg.

A bíróság a vádlott kóros elmeállapotát az igazságügyi elmeorvosszakértői vélemény alapján állapította meg - jelezték.

A törvényszék beszámolt arról, hogy az ítéletet a vád és a védelem is tudomásul vette, így az jogerőssé vált.

kórház

kaposvári törvényszék

kóros elmeállapot

emberölés kísérlete

