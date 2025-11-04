ARÉNA - PODCASTOK
Az otthontalanokat segítő Menhely Alapítvány 24 órában működő krízisautó szolgálatának munkatársai hajléktalan férfinak segítenek a főváros XV. kerületében, a MÁV-telep villamosmegállónál 2018. február 25-én. Az alapítvány munkatársai a hideg idő miatt a nappali melegedőbe és az éjjeli menedékhelyre próbálják eljuttatni az utcán élőket.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Menhely Alapítvány: már éjjel-nappal van krízisautó, és megnyitottak az időszakos férőhelyek

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

November 1-jével hivatalosan is megkezdődött a téli krízisidőszak, ami minden évben a legtöbb erőforrást igényli a hajléktalanellátó szervezetektől. A Menhely Alapítvány igazgatója azt kéri, hogy ilyenkor jobban figyeljünk bajba került embertársainkra.

A Menhely Alapítvány munkatársai idén is felkészültek a hideg hónapokra, a diszpécserszolgálat éjjel-nappal hívható – mondta Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány igazgatója az InfoRádióban.

Arra is felkészültünk, hogy működtessük a különböző plusz szolgáltatásokat. Ilyenkor például a krízisautó már 24 órában a diszpécserszolgálat rendelkezésére áll – tette hozzá. Ez úgy működik, hogy ha valaki olyan veszélyeztetett helyzetben lévő hajléktalan emberrel találkozik, akin szerinte segíteni kell, és erről meg is győződött, és esetleg meg is beszélte az illetővel, hogy segítségre van szükség, akkor a diszpécserszolgálatot lehet hívni a +36-1-338-41-86-os telefonszámon. Ezután a helyszínre küldik az vagy utcai gondozószolgálatot, vagy a krízisautót. Jelenleg bőven vannak szabad helyek a nappali melegedőkben és az éjszakai szállásokon is.

Ilyenkor a Menhely Alapítvány Vajdahunyad utcai éjjeli menedékhelyén lábadozó-férőhelyek is nyílnak.

Ott olyan beteg hajléktalan emberek tudnak lábadozni, meggyógyulni, akiknek kórházi ellátást már nem igényel a felépülésük, vagyis onnan ki kéne hogy kerüljenek, és de nincs hova hazabocsátani őket.

De ezen kívül időszakos férőhelyek is nyílnak, olyanok, amelyek csak ebben a krízisidőszakban tartanak nyitva, ez körülbelül 500 férőhelyet jelent országosan. Jelentős részük a fővárosban van, de az egész országban mindenhol nyitnak ilyen plusz férőhelyek. Közéjük tartoznak az éjjeli menedékhelyek, és a nappali melegedők.

Mint Aknai Zoltán elmondta, azt nehéz megállapítani, hogy hány férőhelyes egy nappali melegedő, hiszen ezekben „forognak” az emberek, nem mindenki tölt hosszú időt bent, de így a fedél nélküli emberek a hideg idő beálltával melegebb helyre tudnak húzódni, meg tudnak reggelizni vagy ebédelni, tisztálkodni is tudnak, fel tudnak melegedni.

A nappali melegedők koedukáltak, így ott akár házaspárok is átvészelhetik a zord időt,

de egyre több éjjeli menedékhelyen alakítanak ki hasonló férőhelyeket, hogy addig se kelljen elválniuk egymástól a pároknak – mondta el a Menhely Alapítvány igazgatója az InfoRádióban.

hajléktalan-ellátás

menhely alapítvány

krízisidőszak

diszpécserszolgálat

