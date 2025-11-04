ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 4. kedd
Nyitókép: Gravity Images/Getty Images
Nyitókép: Gravity Images/Getty Images

Kiderült, mit választottak a SZÉP-kártyások

Infostart / MTI

A SZÉP-kártya az idei ősz első hónapjában is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: a költések összege közel 33,2 milliárd forintot tett ki, ami mintegy 7 százalékkal szárnyalta túl a tavaly szeptemberi felhasználást - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A SZÉP-kártya is érdemben hozzájárult ahhoz, hogy szeptemberben 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, ami új csúcsnak számít az év ezen hónapjában – közölte az NGM, hozzátéve, hogy a kormány döntése értelmében 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehetőség lesz hideg élelmiszer vásárlására is felhasználni a SZÉP-kártyákon lévő összegeket. Ezáltal a kormány SZÉP-kártyán keresztül a családok gondtalan pihenése és a hazai turizmus mellett a kiskereskedelmi fogalom bővülését is támogatja.

2025 szeptemberében a kártyabirtokosok összesen 33,2 milliárd forintot költöttek SZÉP-kártyáikról, 7 százalékkal többet, mint 2024 szeptemberében. A feltöltések összértéke 3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, így elérte a 27,4 milliárd forintot. Az év kilencedik hónapjában

az elfogadóhelyek száma is tovább bővült, így a kártyabirtokosok már több mint 159 ezer helyszínen használhatják SZÉP-kártyájukat,

ami 7,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva.

  • A legtöbb bevételt szeptemberben is a balatoni szálláshelyek köszönhették a SZÉP-kártyának, ahol a belföldi szálláshelyi költések 7 százalékát ez a fizetőeszköz biztosította.
  • Bevételeiket legnagyobb arányban a Gyula és térsége turisztikai térségben köszönhették a szálláshelyek a SZÉP-kártyának, ahol ebben az időszakban a hazai vendégektől származó szálláshelyi bevételek 11 százalékát SZÉP-kártyával egyenlítették ki.
  • A szálláshelyi SZÉP-kártyás költések szeptemberben Pécs-Villány térségben nőttek a legnagyobb mértékben, 15 százalékkal.

A SZÉP-kártya az idei ősz első hónapjában is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: 2025 szeptemberében több mint 1,6 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 8,3 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A belföldi vendégek száma meghaladta a 781 ezret, ami a tavalyihoz képest 5,3 százalékos növekedést jelent. A vendégéjszakák száma több mint 3,8 millió volt, ebből a belföldi vendégek közel 1,7 millió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken. A hazai turizmus további erősítése érdekében a kormány 2,5 százalékos fix kamatozású hitelt tesz elérhetővé a turisztikai szolgáltatók számára a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül – jegyezte meg az NGM.

Az év első kilenc hónapjában a SZÉP-kártya feltöltések összértéke megközelítette a 338 milliárd forintot, ez 5,4 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakának eredményét.

A SZÉP-kártyáról történő költések összértéke csaknem 361 milliárd forintot tett ki, ami 2024 január-szeptemberéhez képest 10,3 százalékkal volt magasabb.

Szeptember végén összesen mintegy 96,7 milliárd forint állt még rendelkezésre a kártyákon, hogy a magyar családok őszi és év végi pihenését támogassa. A kormány döntése értelmében 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyabirtokosok ismét felhasználhatják a SZÉP-kártyákon lévő összegeket hideg élelmiszer vásárlására is – tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium.

