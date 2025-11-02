Új részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő találkozójáról

Orbán Balázs a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában kifejtette: az Amerikai Egyesült Államok semleges külső szereplőként jár el az orosz–ukrán konfliktusban, és azon dolgozik, hogy azt le tudják zárni. Az amerikaiak „egy nagyon bonyolult és összetett diplomáciai manőversort hajtanak végre”, amelynek egyik lehetséges eleme a Budapestre tervezett békecsúcs, és az is, hogy mindkét harcoló félre nyomást gyakorolnak.

„Az orosz energia felhasználása számunkra nem egy ideológiai kérdés, hanem egy realitás”, mert Magyarországnak nincs tengeri kijárata, a tengeri kijárat felől érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő. Az amerikaiak pontosan ismerik a magyar helyzetet, ezért kiváló az időzítés, hogy november 7-én a két ország vezetője közvetlenül Washingtonban ezt meg tudja beszélni – jegyezte meg.

Hozzátette: abban reménykedünk, hogy „egy nagyon sikeres tárgyalássorozatot tudunk lezárni, és gazdasági, hadiipari, egyéb technológia és energiaügyi együttműködések területén is jó hírekről tudunk beszámolni”.

A politikus felidézte, hogy a Biden-adminisztráció – mivel Magyarország nem támogatta az ő háborús erőfeszítéseiket –, mindent megtett annak érdekében, hogy „politikai aknamezőt rakjanak a magyar–amerikai együttműködés kellős közepébe”, de Trump hivatalba lépése után elkezdték ezt az aknamezőt felszámolni. Ilyen ügy a kettős adóztatási egyezmény is, amit felmondtak velünk, de „mi abban reménykedünk, hogy az aknazárnak, amit a liberálisok telepítettek az együttműködés korlátozására, annak ezt az elemét is fel fogjuk tudni szedni”.

Orbán Balázs arról is beszélt, hogy Magyarország nagyon örülne annak, ha az Amerikai Egyesült Államok aktívabban megjelenne befektetőként, mivel az ország a világ nagy, fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik. "Várjuk a nagy befektetőket ezekből az országokból, akik technológiát hoznak, akik munkahelyeket teremtenek, akik hozzájárulnak a termelékenység és a bérszínvonal emelkedéséhez az országban”.

Az orosz–amerikai békecsúcs tervével kapcsolatban kifejtette: a két nagyhatalom vezetője egy nagyon összetett megállapodáson dolgozik, ami nemcsak az orosz–ukrán háború lezárását és az ezzel összefüggő geopolitikai kérdéseket jelenti, hanem a Föld energiaellátásáról, a világgazdaság működtetéséről, a ritkaföldfémekhez való hozzáférésről, orosz-amerikai üzleti együttműködésekről is szól. "Ha van arra nyitottság, hogy Magyarország segítsen bármiben is, akkor mi ezt megtesszük”, és ha a tárgyalások egy olyan szintet érnek el, hogy már a két vezetőnek érdemes újra találkoznia, akkor Budapest tárt karokkal várja őket – jegyezte meg Orbán Balázs.

Emlékeztetett arra, hogy Donald Trump a héten találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és úgy döntöttek, hogy nem a kereskedelmi háború, hanem az együttműködés irányába tesznek nagyon komoly lépéseket. Magyarország minden nagyhatalommal jó és korrekt viszonyt ápol, és igyekszik rábírni az Európai Uniót vagy legalábbis egyes nagy európai országokat is, hogy jelenjenek meg a nagy világpolitikai kérdések tárgyalásakor.

„Ha az Európai Unió egyrészt bezárkózik, másrészt morális kioktatást alkalmaz, harmadrészt kereskedelmi háborúba keveredik mindenkivel, aki szembejön, akkor kérdezem én, hogyan lesz itt növekedés, hogyan lesz megerősödő középosztály, hogyan lesz béremelkedés, hogyan lesz a munkahelyek száma megtartva, tehát akkor nagyon komoly európai strukturális gazdasági problémákkal nézünk szembe” – összegezte Orbán Balázs.