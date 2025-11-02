ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 2. vasárnap Achilles
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump találkozója a korábbi amerikai elnök, republikánus elnökjelölt floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024. július 11-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Új részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő találkozójáról

Infostart / MTI

Az orosz–ukrán háború ügye, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Viktor és Donald Trump közelgő washingtoni találkozójáról szólva.

Orbán Balázs a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában kifejtette: az Amerikai Egyesült Államok semleges külső szereplőként jár el az orosz–ukrán konfliktusban, és azon dolgozik, hogy azt le tudják zárni. Az amerikaiak „egy nagyon bonyolult és összetett diplomáciai manőversort hajtanak végre”, amelynek egyik lehetséges eleme a Budapestre tervezett békecsúcs, és az is, hogy mindkét harcoló félre nyomást gyakorolnak.

„Az orosz energia felhasználása számunkra nem egy ideológiai kérdés, hanem egy realitás”, mert Magyarországnak nincs tengeri kijárata, a tengeri kijárat felől érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő. Az amerikaiak pontosan ismerik a magyar helyzetet, ezért kiváló az időzítés, hogy november 7-én a két ország vezetője közvetlenül Washingtonban ezt meg tudja beszélni – jegyezte meg.

Hozzátette: abban reménykedünk, hogy „egy nagyon sikeres tárgyalássorozatot tudunk lezárni, és gazdasági, hadiipari, egyéb technológia és energiaügyi együttműködések területén is jó hírekről tudunk beszámolni”.

A politikus felidézte, hogy a Biden-adminisztráció – mivel Magyarország nem támogatta az ő háborús erőfeszítéseiket –, mindent megtett annak érdekében, hogy „politikai aknamezőt rakjanak a magyar–amerikai együttműködés kellős közepébe”, de Trump hivatalba lépése után elkezdték ezt az aknamezőt felszámolni. Ilyen ügy a kettős adóztatási egyezmény is, amit felmondtak velünk, de „mi abban reménykedünk, hogy az aknazárnak, amit a liberálisok telepítettek az együttműködés korlátozására, annak ezt az elemét is fel fogjuk tudni szedni”.

Orbán Balázs arról is beszélt, hogy Magyarország nagyon örülne annak, ha az Amerikai Egyesült Államok aktívabban megjelenne befektetőként, mivel az ország a világ nagy, fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik. "Várjuk a nagy befektetőket ezekből az országokból, akik technológiát hoznak, akik munkahelyeket teremtenek, akik hozzájárulnak a termelékenység és a bérszínvonal emelkedéséhez az országban”.

Az orosz–amerikai békecsúcs tervével kapcsolatban kifejtette: a két nagyhatalom vezetője egy nagyon összetett megállapodáson dolgozik, ami nemcsak az orosz–ukrán háború lezárását és az ezzel összefüggő geopolitikai kérdéseket jelenti, hanem a Föld energiaellátásáról, a világgazdaság működtetéséről, a ritkaföldfémekhez való hozzáférésről, orosz-amerikai üzleti együttműködésekről is szól. "Ha van arra nyitottság, hogy Magyarország segítsen bármiben is, akkor mi ezt megtesszük”, és ha a tárgyalások egy olyan szintet érnek el, hogy már a két vezetőnek érdemes újra találkoznia, akkor Budapest tárt karokkal várja őket – jegyezte meg Orbán Balázs.

Emlékeztetett arra, hogy Donald Trump a héten találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és úgy döntöttek, hogy nem a kereskedelmi háború, hanem az együttműködés irányába tesznek nagyon komoly lépéseket. Magyarország minden nagyhatalommal jó és korrekt viszonyt ápol, és igyekszik rábírni az Európai Uniót vagy legalábbis egyes nagy európai országokat is, hogy jelenjenek meg a nagy világpolitikai kérdések tárgyalásakor.

„Ha az Európai Unió egyrészt bezárkózik, másrészt morális kioktatást alkalmaz, harmadrészt kereskedelmi háborúba keveredik mindenkivel, aki szembejön, akkor kérdezem én, hogyan lesz itt növekedés, hogyan lesz megerősödő középosztály, hogyan lesz béremelkedés, hogyan lesz a munkahelyek száma megtartva, tehát akkor nagyon komoly európai strukturális gazdasági problémákkal nézünk szembe” – összegezte Orbán Balázs.

Kezdőlap    Belföld    Új részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő találkozójáról

orbán viktor

donald trump

kőolaj

háború

béketárgyalás

orbán balázs

trump-putyin-csúcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő találkozójáról

Új részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő találkozójáról

Az orosz–ukrán háború ügye, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a jelzés: a profik szerint sokkal többet érhet ez a részvény

Itt a jelzés: a profik szerint sokkal többet érhet ez a részvény

Az év utolsó két hónapjába lépve is bőven van még jó lehetőség a profik szerint a tőzsdéken. A Goldman Sachs ráadásul most egy olyan sztárrészvényt értékelt fel, amely már eddig is a befektetők nagy kedvence volt, de úgy gondolják, hogy nagy emelkedés jöhet még innen. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.     

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Késelés a vonaton: nem válogatott az ámokfutó, tíz embert szúrt meg

Késelés a vonaton: nem válogatott az ámokfutó, tíz embert szúrt meg

Tíz ember sérült meg abban a késeléses támadásban, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine people with life-threatening injuries after stabbings on Doncaster-London train

Nine people with life-threatening injuries after stabbings on Doncaster-London train

Two people have been arrested and police say - after declaring the attack a major incident - counter-terror officers are supporting the investigation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 2. 09:19
Törvénysértés miatt ma megismétlik a voksolást Tiszaburán
2025. november 2. 07:30
Bajba került a román sofőr, ritka nehéz járművel próbálkozott
×
×
×
×