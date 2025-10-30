Szakértő: a lehetőségek mellett kockázatok is vannak a lakhatási támogatásban

A lehetőség egy egymillió forintos cafeteriakeret-jellegű támogatást jelent, ami január elsejétől a közszolgálati dolgozók részére elérhető. Nagyon fontos, hogy lakáscélú hiteleknél lehet felhasználni. Meglévő hitel esetén a havi törlesztőrészlet támogatására való, ami így havonta 83 ezer forint könnyebbséget fog jelenteni. Ha pedig valaki önerőt szeretne egy lakáscélú hitelnél, vagy egy meglévő hitelét elő- vagy végtörlesztené, akkor egy összegben fogja tudni igényelni a munkáltatónál ezt a támogatást – mondta az InfoRádióban Garam Dániel, a Money.hu szakértője.

A tervezet szerint ha egy házaspár mindkét tagja közszolgálati dolgozó, akkor mindetten külön-külön élhetnek a támogatással. A szakértő szerint ilyenkor a lényeg az, hogy

a hitelszerződést mind a ketten aláírják adós-adóstársi vonatkozásban, és akkor majd tudnak ezzel a támogatási rendszerrel is élni.

Mint mondta, a munkáltatóknak regisztrációs kötelezettségük van, november 15-ig elektronikus úton kell bejelentkezniük a Magyar Államkincstárnál, ha ilyen támogatást nyújtanának a dolgozóiknak. A jelenlegi leírás alapján pedig decembertől tudnak jelentkezni azok a közszolgálati dolgozók is, akik igénybe vennék a lehetőséget.

Az Otthon Start programban való részvétellel sokan vesznek fel most hitelt. Ezzel kapcsolatban Garam Dániel a legnagyobb kockázatot abban látja, hogy nem ismert, meddig tart ez a havonta folyósított lakhatási támogatás.

„Elképzelhető az is, hogy a lehetőség a hitel futamideje alatt megszűnik vagy átalakul. Ezért ha valaki ezt a hitel teljes futamideje alatt – hiszen 20-25 éves hitelekről beszélgetünk általában az ügyfelekkel – mint egy hozzáadott jövedelemforrást igénybe venné, akkor kockázatot jelenthet, hogyha ez változik vagy megszűnik. Inkább azt javasolnám az érintetteknek, hogy

tekintsenek erre úgy, mint egy ajándék, egy nem várt plusz kiegészítés,

amit én célszerűnek tartok akár más megtakarítási formákba is elhelyezni. Hiszen hogyha valaki amúgy is fölvenné ezt a hitelt és amúgy is tudja fizetni, és ezt a támogatást is igénybe tudja venni, akkor érdemes megtakarítási célokra fordítania, csökkentve ezáltal a hitel futamidejét, vagy a hitelhez kapcsolódó kamatterheket” – fogalmazott a money.hu szakértője.

A kockázatok között említette még Garam Dániel azt, ha valakiről kiderül utólag, hogy valamiért jogosulatlanul vette fel a támogatást, mert akkor az összeget vissza kell fizetnie.

Kiemelte még, hogy ha valaki év közben helyezkedik el egy, a programban részt vevő munkáltatónál, akkor meg kell várnia, hogy a próbaidő leteljen, mert csak teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál lehet a közszolgálati dolgozók lakhatási támogatását igényelni, illetve csak részarányosan, vagyis ha valaki július 1-től dolgozik ott, akkor nem lesz jogosult a teljes egyéves támogatás összegére.