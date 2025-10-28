Így bővül az M4-es

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, tovább bővítik és fejlesztik az M4-es gyorsforgalmi út Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszát, a munkálatok pedig a következő napokban befejeződnek. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában és a Duna Aszfalt Projekt Zrt. kivitelezésében megvalósuló projekt során összesen 34,29 kilométerrel bővül a korábban a fővárostól Törökszentmiklósig kiépített M4-es. A beruházás kulcsfontosságú elemei október végére, november elejére készülnek el – írja a magyarepitok.hu.

„A kivitelezés a tervek szerint halad, az útépítési és forgalomtechnikai munkák döntő többsége már a befejező szakaszban van” – mondta a portálnak Nicoara Miklós főépítésvezető.

A beruházás három fő részből áll:

a törökszentmiklósi elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 km)

a kisújszállási elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 km)

a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 km)

A portál résztelesen beszámolt arról is, hogy eddig a beruházás mely részei valósultak meg. A törökszentmiklósi elkerülőnél már az elkészült jobb pályán közlekedik az autós forgalom, a bal pályán pedig elkészült a kopóréteg. Októberben zajlik a végleges forgalomtechnikai elemek és szalagkorlátok kiépítése. A törökszentmiklósi csomópont koronaélen belüli kivitelezése megtörtént, jelenleg terep­rendezést végeznek, illetve vadvédő kerítést építenek.

A Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti 17,5 kilométeres új nyomvonalon végeztek az aszfaltburkolat-építési munkákkal, már csak egy vadátjáróval kombinált földutat kell leaszfaltozni. A rézsűk humuszolása és füvesítése folyamatban van, a forgalomtechnikai munkák 75 százalékos készültségűek, befejezésük októberre várható. A vadvédő kerítés, kapuk és vadkiugró rámpák építése 70 százaléknál tart.

Elkészültek a keresztező állami közutak is

A surjányi pihenőnél a szegély- és térkövezési munkák befejeződtek, az aszfalt és térbeton burkolatok elkészültek. A tereprendezés és utcabútor-telepítés november végéig szintán megtörténik. A négy keresztező állami közút elkészült, a forgalmat átterelték az új felüljárókra. A hat földútból öt teljesen készen van, a hatodik kivitelezése azonban még zajlik.

A csapadékvíz-elvezető rendszer elemei – átereszek, hossz-szivárgók, keresztcsatornák – elkészültek, az elvezető árkok és burkolatok kiépítése november közepéig befejeződik. A közműkiváltások és új kiépítések is lezárultak. Október végéig megtörténik az elektromos szekrények bekapcsolása, a víz- és szennyvízhálózat kiépítése már kész. A pihenők térvilágítása folyamatban van, az SOS segélyhívó telefonok telepítése is megkezdődött.

A változtatható jelzésképű táblák portálszerkezetre telepítése október második hetében kezdődik. A kamerarendszer és meteorológiai mérőhelyek kiépítése szintén folyamatban van, a mérőeszközök elhelyezése október végére várható. A vadátjárók és a Nagykunsági Főcsatorna-híd esetében vezető - és idomacél korlát építés, sóvédelmi bevonat készítés, dilatációk csatlakozó öntött aszfalt sávjának kialakítása és tereprendezés zajlik. A csomóponti hidakon és a földutak műtárgyain a forgalomba helyezés már az év első felében megtörtént.