ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.59
usd:
333.17
bux:
0
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Útszakasz kibővítése az M4-es gyorsforgalmi úton Törökszentmiklós és Kisújszállás között.
Nyitókép: magyarepitok.hu

Így bővül az M4-es

Infostart

A munkálatok a tervek szerint haladnak, az útépítés és a forgalomtechnikai teendők döntő többsége már a befejező szakaszban van.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, tovább bővítik és fejlesztik az M4-es gyorsforgalmi út Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszát, a munkálatok pedig a következő napokban befejeződnek. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában és a Duna Aszfalt Projekt Zrt. kivitelezésében megvalósuló projekt során összesen 34,29 kilométerrel bővül a korábban a fővárostól Törökszentmiklósig kiépített M4-es. A beruházás kulcsfontosságú elemei október végére, november elejére készülnek el – írja a magyarepitok.hu.

„A kivitelezés a tervek szerint halad, az útépítési és forgalomtechnikai munkák döntő többsége már a befejező szakaszban van” – mondta a portálnak Nicoara Miklós főépítésvezető.

A beruházás három fő részből áll:

  • a törökszentmiklósi elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 km)
  • a kisújszállási elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 km)
  • a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 km)

A portál résztelesen beszámolt arról is, hogy eddig a beruházás mely részei valósultak meg. A törökszentmiklósi elkerülőnél már az elkészült jobb pályán közlekedik az autós forgalom, a bal pályán pedig elkészült a kopóréteg. Októberben zajlik a végleges forgalomtechnikai elemek és szalagkorlátok kiépítése. A törökszentmiklósi csomópont koronaélen belüli kivitelezése megtörtént, jelenleg terep­rendezést végeznek, illetve vadvédő kerítést építenek.

A Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti 17,5 kilométeres új nyomvonalon végeztek az aszfaltburkolat-építési munkákkal, már csak egy vadátjáróval kombinált földutat kell leaszfaltozni. A rézsűk humuszolása és füvesítése folyamatban van, a forgalomtechnikai munkák 75 százalékos készültségűek, befejezésük októberre várható. A vadvédő kerítés, kapuk és vadkiugró rámpák építése 70 százaléknál tart.

Elkészültek a keresztező állami közutak is

A surjányi pihenőnél a szegély- és térkövezési munkák befejeződtek, az aszfalt és térbeton burkolatok elkészültek. A tereprendezés és utcabútor-telepítés november végéig szintán megtörténik. A négy keresztező állami közút elkészült, a forgalmat átterelték az új felüljárókra. A hat földútból öt teljesen készen van, a hatodik kivitelezése azonban még zajlik.

A csapadékvíz-elvezető rendszer elemei – átereszek, hossz-szivárgók, keresztcsatornák – elkészültek, az elvezető árkok és burkolatok kiépítése november közepéig befejeződik. A közműkiváltások és új kiépítések is lezárultak. Október végéig megtörténik az elektromos szekrények bekapcsolása, a víz- és szennyvízhálózat kiépítése már kész. A pihenők térvilágítása folyamatban van, az SOS segélyhívó telefonok telepítése is megkezdődött.

A változtatható jelzésképű táblák portálszerkezetre telepítése október második hetében kezdődik. A kamerarendszer és meteorológiai mérőhelyek kiépítése szintén folyamatban van, a mérőeszközök elhelyezése október végére várható. A vadátjárók és a Nagykunsági Főcsatorna-híd esetében vezető - és idomacél korlát építés, sóvédelmi bevonat készítés, dilatációk csatlakozó öntött aszfalt sávjának kialakítása és tereprendezés zajlik. A csomóponti hidakon és a földutak műtárgyain a forgalomba helyezés már az év első felében megtörtént.

Kezdőlap    Belföld    Így bővül az M4-es

beruházás

kisújszállás

törökszentmiklós

útépítés

m4-es gyorsforgalmi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.28. kedd, 18:00
Kaderják Péter
a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Övön alul ütötték meg Trump új szankciói Moszkvát, Orbán Viktor Washingtonba megy békíteni - Háborús híreink kedden

Övön alul ütötték meg Trump új szankciói Moszkvát, Orbán Viktor Washingtonba megy békíteni - Háborús híreink kedden

Sajtóértesülések szerint a múlt hét végén kivetett amerikai szankciók miatt a Lukoil elkezdte eladni a nemzetközi eszközeit. A magyar miniszterelnök szerint Trump az orosz energiahordozók szankcionálásával hibát követ el, ezért hamarosan Washingtonba repül tárgyalni. Az orosz csapatok továbbra is Pokrovszkot ostromolják, igen súlyos veszteségek mellett. Kijev zöld utat kapott nemcsak Gripen vadászgépek vásárlására, de egy gyár felépítésére is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a fordulópont: megérkezik az ősz igazi arca kedden!

Itt a fordulópont: megérkezik az ősz igazi arca kedden!

Kedden napközben a felhők mögül több órára kisüt a nap, de délután északnyugat felől egyre vastagabb felhőtakaró érkezik, amely az ország északkeleti részét borítja be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Three dead in Jamaica as country braces for world's strongest storm

Three dead in Jamaica as country braces for world's strongest storm

Powerful winds of 175 mph (280 km/h) have battered the coast and up to 101cm of rain is possible.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 28. 07:16
Orbán Viktor: ez az orosz-európai konfliktus akár egy háború előszele is lehet
2025. október 28. 06:26
Vigyázat, minden taj-kártyás veszélybe került
×
×
×
×