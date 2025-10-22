ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.09
usd:
335.07
bux:
104182.83
2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Olajfáklya a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában 2025. október 21-én. A Mol megerõsítette, hogy elõzõ nap éjjel tûz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tûzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Rendkívüli vizsgálat az AKA Zrt.-vel és a Strabaggal szemben - a nap hírei

Infostart

Rendkívüli vizsgálatot rendelt el az AKA Zrt.-vel és a Strabaggal szemben az építési és közlekedési miniszter. Eljárást indított a rendőrség a Mol százhalombattai olajfinomítójában hétfőn keletkezett tűz ügyében. Az amerikai elnök két napon belül ígért döntést az orosz elnökkel tervezett találkozóról.

A fővárosban a Műegyetemnél tartott ünnepség volt az 1956-os megemlékezések nyitóeseménye. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára beszédében úgy fogalmazott: a forradalom szellemisége máig élő erő Magyarország és Európa életében. Innen indult a fáklyás felvonulás a Bem térre, ahol a honvédelmi miniszter mondott beszédet. Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, hogy ’56-ban rövid időre valósággá vált a szabadság, és bár nem maradhatott sokáig, megváltoztatta a magyarságot és a világot is.

Rendkívüli szervezeti, pénzügyi és működési vizsgálatot rendelt el az AKA Zrt.-vel és a Strabaggal szemben az építési és közlekedési miniszter. Lázár János szerint a Strabag nem teljesítette az M30-as autópálya határidős átadását, és vitatott módon próbálta meghosszabbítani a 2031-ben lejáró koncessziós szerződését.

A Magyar Nemzeti Bank jelentése szerint június végére a háztartások nettó pénzügyi vagyona a GDP 114 százalékára emelkedett, szemben a 2012-es 82 százalékkal. A növekedéshez az éves nettó pénzügyi megtakarítások és az eszközök árfolyamnyeresége egyaránt hozzájárult.

Irreálisnak nevezte a 13 százalékos jövő évi minimálbér-emelésre vonatkozó terveket a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Czomba Sándor azt mondta: várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de látszik, hogy a 3,2 százalékos GDP-növekedéstől és a 3,4 százalékos inflációtól el kell térni.

Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt ismeretlen tettes ellen indított eljárást a Mol százhalombattai olajfinomítójában hétfőn keletkezett tűz ügyében a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az olajtársaság szerint továbbra is biztosított Magyarország üzemanyag-ellátása, de a károk felmérése, valamint a baleset okának vizsgálata még tart.

Nem műszaki hiba, hanem a sofőr hirtelen rosszulléte okozhatta a reggeli szolnoki buszbalesetet - közölte a MÁV csoport. Lázár János közlekedési miniszter tudatta: az érintett utasok fájdalomdíjat kapnak az utasbiztosítási összegen felül. A menetrend szerinti járat egy szolnoki gimnázium falának ütközött, a legutóbbi jelentés szerint 18-an könnyebben, míg öten, köztük egy idős nő súlyosan megsérült.

Az újabb ülésen sem szavazta meg a Sziget fesztivál megmentésével összefüggő főpolgármesteri javaslatot a fővárosi tulajdonosi bizottság. Több frakció korábban kifogásolta, hogy Karácsony Gergely a szerződés felbontásával feltétel nélkül lemondana arról a több mint 200 millió forintról, amit jövőre megkapna akkor is, ha nem rendezik meg a fesztivált.

Az amerikai elnök két napon belül ígért döntést az orosz elnökkel tervezett találkozóról. Donald Trump a Fehér Házban azokra az értesülésekre reagált, miszerint a közeljövőben nem tartják meg a Budapestre tervezett megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. Az amerikai elnök kijelentette: nem akar egy elvesztegetett találkozót, ugyanakkor lát esélyt a tűzszünetre.

Magyarország továbbra is készen áll az amerikai-orosz békecsúcs megrendezésére – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Szijjártó Péter a CNN-nek azt mondta: van remény a személyes találkozóra Budapesten, még ha most kérdések is merültek fel ennek időzítésével összefüggésben.

Több interkontinentális és légi indítású rakétát teszteltek az orosz hadászati nukleáris erők gyakorlatán. A gyakorlatot a Nemzeti Védelmi Parancsnokság felügyelte, és a Kreml szerint minden feladatot sikeresen végrehajtottak. Vlagyimir Putyin orosz elnök hangsúlyozta: a nukleáris erők irányítása az előzetes menetrend szerint zajlott.

A korábbi ukrán támadás után ismét termel a kazahsztáni Karasiganak gázmező, miután az oroszországi Orenburgban lévő gázüzem fogadni kezdte a nyersgázt. A létesítmény egyelőre csak részlegesen működik, a teljes kapacitás helyreállítása több napot vesz igénybe.

Jóváhagyta az Európai Parlament a szakbizottságaiban már megszavazott álláspontot az orosz gáz és olaj uniós kivezetéséről. Így megkezdődhetnek a tárgyalások a kormányokkal. Magyarország és Szlovákia viszont jelezte, hogy nem támogatja a tanácsi alkualapot. A javaslat blokkolásához ugyanakkor legalább négy tagállam kormányának elutasítása szükséges.

Megkezdi az egyeztetéseket amerikai nukleáris fűtőelemek vásárlásáról a kormány, miközben megtartja az orosz beszállítói kapcsolatokat – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter washingtoni tárgyalásain kiemelte: a növekvő hazai áramigényt a nukleáris kapacitás bővítésével lehet a legstabilabban és legkörnyezetkímélőbb módon kielégíteni.

Megkezdte börtönbüntetését a korábbi francia államfő. Nicolas Sarkozy-t 5 évre ítélték bűnszervezetben való részvételért.

Leváltották a parajdi sóbányát is működtető román Országos Sóipari Társaság vezetőségét. A román gazdasági miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta: két jelentés is alátámasztja a Salrom felelősségét a parajdi sóbánya elárasztásában.

Földrengés volt Csongrád térségében éjfél után. A 4,1-es magnitúdójú rengést a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érezhette. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli vizsgálat az AKA Zrt.-vel és a Strabaggal szemben - a nap hírei

a nap hírei

dunai finomító

trump-putyin-csúcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
BL: Szoboszlai Dominik góllal, gólpasszal járult hozzá a Liverpool 5–1-es sikeréhez

BL: Szoboszlai Dominik góllal, gólpasszal járult hozzá a Liverpool 5–1-es sikeréhez

Az előző négy tétmérkőzését elveszítő Liverpool FC Frankfurtban 5–1-re nyert az Eintracht ellen a Bajnokok Ligája harmadik fordulójában. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, egy gól, egy gólpassz a mérlege. Kerkez Milos ezúttal nem kapott szerepet. A Galatasaray 3–1-re verte a Bodö/Glimtet, Sallai Roland is végig pályán volt.
Putyin megüzente, mi lesz a budapesti békecsúcson

Putyin megüzente, mi lesz a budapesti békecsúcson

A budapesti találkozóról "egyelőre nincsnek hírek" - ennyit közölt legutóbb a Kreml szóvivője. Azt megerősítette, hogy az előkészítés folyik, de a csúcsot alaposan elő kell készíteni.
 

Orbán Viktor: a háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét

Az atomháborút gyakorolja Vlagyimir Putyin, készül a NATO is

Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet

Zelenszkij „jó kompromisszumnak” tartja Trump javaslatát, de kétli, hogy Putyin is

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt van Amerika új szankciós csomagja az oroszok ellen - Trump tényleg lemondta találkozóját Putyinnal

Itt van Amerika új szankciós csomagja az oroszok ellen - Trump tényleg lemondta találkozóját Putyinnal

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter (képünkön) szerda esti előzetes tájékoztatásának megfelelően a tárca nyilvánosságra hozta még szerda éjszaka az Oroszország elleni újabb szankciós intézkedéscsomagot. A büntetőintézkedések alapvetően Oroszország két legnagyobb olajvállalatát célozzák. A jelek szerint igazak voltak azok az értesülések, miszerint azért halasztották el a Budapestre tervezett amerikai-orosz csúcstalálkozót, mert Moszkva elutasította az azonnali tűzszünetet Ukrajnában. Most az Egyesült Államok fokozni kívánja a nyomást az orosz vezetésen. Az ügyben Donald Trump is megszólalt szerda késő este, miközben hivatalában fogadta a NATO főtitkárát. Az amerikai elnök megerősítette, hogy valóban lefújták a Vlagyimir Putyinnal tervezett személyes találkozóját, de nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a jövőben az mégis megvalósulhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vigyázat, ne maradj le! Így alakul a kukaürítés az október 23-i hosszú hétvégén

Vigyázat, ne maradj le! Így alakul a kukaürítés az október 23-i hosszú hétvégén

A MOHU közölte, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US announces sanctions on Russia's largest oil companies

US announces sanctions on Russia's largest oil companies

The announcement comes as NATO Secretary-General Mark Rutte was due to meet with Donald Trump in Washington.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 21:31
Kevesebb kerozin érkezik a Liszt Ferenc-repülőtérre, lépni kellett
2025. október 22. 20:15
Baleset miatt nagy a torlódás a Balaton felé
×
×
×
×