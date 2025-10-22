Rendkívüli vizsgálat az AKA Zrt.-vel és a Strabaggal szemben - a nap hírei

A fővárosban a Műegyetemnél tartott ünnepség volt az 1956-os megemlékezések nyitóeseménye. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára beszédében úgy fogalmazott: a forradalom szellemisége máig élő erő Magyarország és Európa életében. Innen indult a fáklyás felvonulás a Bem térre, ahol a honvédelmi miniszter mondott beszédet. Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, hogy ’56-ban rövid időre valósággá vált a szabadság, és bár nem maradhatott sokáig, megváltoztatta a magyarságot és a világot is.

Rendkívüli szervezeti, pénzügyi és működési vizsgálatot rendelt el az AKA Zrt.-vel és a Strabaggal szemben az építési és közlekedési miniszter. Lázár János szerint a Strabag nem teljesítette az M30-as autópálya határidős átadását, és vitatott módon próbálta meghosszabbítani a 2031-ben lejáró koncessziós szerződését.

A Magyar Nemzeti Bank jelentése szerint június végére a háztartások nettó pénzügyi vagyona a GDP 114 százalékára emelkedett, szemben a 2012-es 82 százalékkal. A növekedéshez az éves nettó pénzügyi megtakarítások és az eszközök árfolyamnyeresége egyaránt hozzájárult.

Irreálisnak nevezte a 13 százalékos jövő évi minimálbér-emelésre vonatkozó terveket a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Czomba Sándor azt mondta: várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de látszik, hogy a 3,2 százalékos GDP-növekedéstől és a 3,4 százalékos inflációtól el kell térni.

Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt ismeretlen tettes ellen indított eljárást a Mol százhalombattai olajfinomítójában hétfőn keletkezett tűz ügyében a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az olajtársaság szerint továbbra is biztosított Magyarország üzemanyag-ellátása, de a károk felmérése, valamint a baleset okának vizsgálata még tart.

Nem műszaki hiba, hanem a sofőr hirtelen rosszulléte okozhatta a reggeli szolnoki buszbalesetet - közölte a MÁV csoport. Lázár János közlekedési miniszter tudatta: az érintett utasok fájdalomdíjat kapnak az utasbiztosítási összegen felül. A menetrend szerinti járat egy szolnoki gimnázium falának ütközött, a legutóbbi jelentés szerint 18-an könnyebben, míg öten, köztük egy idős nő súlyosan megsérült.

Az újabb ülésen sem szavazta meg a Sziget fesztivál megmentésével összefüggő főpolgármesteri javaslatot a fővárosi tulajdonosi bizottság. Több frakció korábban kifogásolta, hogy Karácsony Gergely a szerződés felbontásával feltétel nélkül lemondana arról a több mint 200 millió forintról, amit jövőre megkapna akkor is, ha nem rendezik meg a fesztivált.

Az amerikai elnök két napon belül ígért döntést az orosz elnökkel tervezett találkozóról. Donald Trump a Fehér Házban azokra az értesülésekre reagált, miszerint a közeljövőben nem tartják meg a Budapestre tervezett megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. Az amerikai elnök kijelentette: nem akar egy elvesztegetett találkozót, ugyanakkor lát esélyt a tűzszünetre.

Magyarország továbbra is készen áll az amerikai-orosz békecsúcs megrendezésére – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Szijjártó Péter a CNN-nek azt mondta: van remény a személyes találkozóra Budapesten, még ha most kérdések is merültek fel ennek időzítésével összefüggésben.

Több interkontinentális és légi indítású rakétát teszteltek az orosz hadászati nukleáris erők gyakorlatán. A gyakorlatot a Nemzeti Védelmi Parancsnokság felügyelte, és a Kreml szerint minden feladatot sikeresen végrehajtottak. Vlagyimir Putyin orosz elnök hangsúlyozta: a nukleáris erők irányítása az előzetes menetrend szerint zajlott.

A korábbi ukrán támadás után ismét termel a kazahsztáni Karasiganak gázmező, miután az oroszországi Orenburgban lévő gázüzem fogadni kezdte a nyersgázt. A létesítmény egyelőre csak részlegesen működik, a teljes kapacitás helyreállítása több napot vesz igénybe.

Jóváhagyta az Európai Parlament a szakbizottságaiban már megszavazott álláspontot az orosz gáz és olaj uniós kivezetéséről. Így megkezdődhetnek a tárgyalások a kormányokkal. Magyarország és Szlovákia viszont jelezte, hogy nem támogatja a tanácsi alkualapot. A javaslat blokkolásához ugyanakkor legalább négy tagállam kormányának elutasítása szükséges.

Megkezdi az egyeztetéseket amerikai nukleáris fűtőelemek vásárlásáról a kormány, miközben megtartja az orosz beszállítói kapcsolatokat – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter washingtoni tárgyalásain kiemelte: a növekvő hazai áramigényt a nukleáris kapacitás bővítésével lehet a legstabilabban és legkörnyezetkímélőbb módon kielégíteni.

Megkezdte börtönbüntetését a korábbi francia államfő. Nicolas Sarkozy-t 5 évre ítélték bűnszervezetben való részvételért.

Leváltották a parajdi sóbányát is működtető román Országos Sóipari Társaság vezetőségét. A román gazdasági miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta: két jelentés is alátámasztja a Salrom felelősségét a parajdi sóbánya elárasztásában.

Földrengés volt Csongrád térségében éjfél után. A 4,1-es magnitúdójú rengést a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érezhette. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés.