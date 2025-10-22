ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.28
usd:
335.93
bux:
103970.57
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lázár János építési és közlekedési miniszter az EU közlekedési minisztereinek informális találkozója után tartott sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2024. szeptember 20-án. A tanácskozást az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége keretében rendezték.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Rendkívüli auditot rendel el Lázár János a Strabaggal szemben

Infostart

„A Strabagnál teljes a valóságzavar! Nem elég, hogy az általuk vállalt határidőt sem tudják vállalni, és miattuk nem lehet átadni a forgalomnak az M30-as autópályát, most még egy gátlástalan és abszurd akcióba is belekezdtek a leányvállalatuk (M5 Holding GmbH) által tulajdonolt AKA Zrt. koncessziós szerződése kapcsán” – írta szerdai közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

„A 2031-ben lejáró koncessziós szerződésüket szeretnék úgy meghosszabbítani, hogy egy autópályát sem képesek megépíteni az általuk vállalt határidőre. Természetesen a kormánynak nincs szándéka, hogy ezt a szerződést meghosszabbítsa – sokkal sürgetőbb feladat az, hogy a 2031-ig tartó időszakra vonatkozó feltételeket is felülvizsgálja: a nyereségmegosztást racionalizálni kell. A nyereségből az államnak kedvezőbb feltételek mellett kell részesednie! Ezért az erre vonatkozó felülvizsgálatot az építési és közlekedési miniszter szerdán elrendelte. Elrendelt egy rendkívüli auditot is, mert felmerül a gyanú, hogy a korábbi időszakban pénzügyi visszaélések következtek be a koncesszió során.

A Strabagnak azt javasoljuk, hogy készítse elő az utóbbi évek hiánytalan pénzügyi elszámolásait és teljesítéseit az auditra. Az ámokfutó felelősséghárításai helyett pedig igyekezzen elvégezni azt, amit vállalt! Nem fogjuk hagyni, hogy a Strabag diktáljon!” – fogalmazott közleményében az ÉKM.

Kezdőlap    Gazdaság    Rendkívüli auditot rendel el Lázár János a Strabaggal szemben

lázár jános

strabag

audit

m30-as autópálya

aka

ékm

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet

Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet

Korábban többen is megvádolták Donald Trumpot azzal, hogy „túlságosan aláfekszik” Vlagyimir Putyinnak, és nem érvényesíti kellően az erejét, most azonban éppen ennek a magatartásnak az ellenkezőjét láthatjuk az amerikai elnöktől – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A szakértő szerint ahogy fogy Donald Trump türleme, úgy egyre határozottabban lép fel, és már azt hangoztatja: ha nincs előrelépés, nincs kompromisszum, akkor tárgyalás sem lesz az oroszokkal.
 

Zelenszkij „jó kompromisszumnak” tartja Trump javaslatát, de kétli, hogy Putyin is

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Szijjártó Péter: nem Magyarország van elszigetelve, hanem az unió

VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Likviditás nélkül nincs növekedés – továbbra is kulcskérdés a finanszírozás a kkv-knál

Likviditás nélkül nincs növekedés – továbbra is kulcskérdés a finanszírozás a kkv-knál

A hazai kis- és középvállalkozások számára a stabil finanszírozási háttér ma kulcsfontosságú a működés és a növekedés szempontjából. A kamatkörnyezet, az infláció és a világgazdasági hatások ellenére a magyar gazdaság szereplői továbbra is keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel megőrizhetik versenyképességüket. A finanszírozási eszközök között kiemelt szerepet játszik a Széchenyi Kártya Program, amely az elmúlt években is biztonságos támaszt nyújtott a vállalkozásoknak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Chelsea-legendával száguld a Premier League felé az angol kiscsapat: nyugalomra int Lampard

Chelsea-legendával száguld a Premier League felé az angol kiscsapat: nyugalomra int Lampard

Frank Lampard óvatosságra int a Coventry City rekordot döntő teljesítménye után, miközben a csapat tovább növelte előnyét a Championship élén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

The drone and missile attacks on Ukraine came as the US president put on hold his plans for an imminent summit in Budapest.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 08:43
Beszédes számok a foglalkoztatottságról és munkanélküliségről
2025. október 22. 06:00
A világ legdrágább válása jön – és mi is fizetjük az árát
×
×
×
×