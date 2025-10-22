Rendkívüli auditot rendel el Lázár János a Strabaggal szemben

„A 2031-ben lejáró koncessziós szerződésüket szeretnék úgy meghosszabbítani, hogy egy autópályát sem képesek megépíteni az általuk vállalt határidőre. Természetesen a kormánynak nincs szándéka, hogy ezt a szerződést meghosszabbítsa – sokkal sürgetőbb feladat az, hogy a 2031-ig tartó időszakra vonatkozó feltételeket is felülvizsgálja: a nyereségmegosztást racionalizálni kell. A nyereségből az államnak kedvezőbb feltételek mellett kell részesednie! Ezért az erre vonatkozó felülvizsgálatot az építési és közlekedési miniszter szerdán elrendelte. Elrendelt egy rendkívüli auditot is, mert felmerül a gyanú, hogy a korábbi időszakban pénzügyi visszaélések következtek be a koncesszió során.

A Strabagnak azt javasoljuk, hogy készítse elő az utóbbi évek hiánytalan pénzügyi elszámolásait és teljesítéseit az auditra. Az ámokfutó felelősséghárításai helyett pedig igyekezzen elvégezni azt, amit vállalt! Nem fogjuk hagyni, hogy a Strabag diktáljon!” – fogalmazott közleményében az ÉKM.