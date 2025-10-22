ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 22. szerda
Nyitókép: GettyImages/Joos Mind

Baleset miatt nagy a torlódás a Balaton felé

Infostart

Az M7-es autópályán baleset történt Budapest közelében, igen nagy a torlódás.

Baleset történt az M7-es autópályán a kivezető szakaszi elválástól a Balaton felé vezető oldalon, az M0-s csomópont után.

A 17-es km-nél a belső sávot foglalják el a sérült járművek - írja az Útinform.

A torlódás 4-5 km-es.

Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-s között a főváros felé vezető oldalon a külső sávban, főként csomópontoknál a le-, és a felhajtási lehetőségeknél, szakaszosan torlódik a forgalom. A Budapest felé vezető oldalon az átterelt belső sávban, korábban baleset történt a 36-os km-nél. Bár a forgalom már megindult a torlódás még jelentős, 3 km-t meghaladó. Aki teheti annak még érdemes a 39-es Bicske csomópontnál az 1-es főút felé kerülni.

Az M4-esen baleset történt az M0-s és az Üllő közötti szakaszon. Szolnok felé a 30-as km-nél sávzárás akadályozza a forgalmat. Torlódásra, lassabb haladásra kell készülni.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

