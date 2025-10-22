Adótörvények - További lazítás vár a fiatal anyákra, a borászokra és a húsosokra is

A csomag több ponton mérsékli a mezőgazdaság terheit; a települési adót a jövőben az erdőkre sem lehet kivetni, a marhahúsnál pedig az 5 százalékos áfakulcs kiterjed a tőkehúsokra és a belsőségekre is.
A borászok 2026-tól tartályosan is előállíthatnak habzóbort, amely után 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt kapnak.
A módosítás kiterjeszti a 30 év alatti édesanyák adókedvezményét, így ha az anya január 1-jén még nem tölti be a 30. életévét, a várandósság 91. napjától a teljes évre érvényesítheti a kedvezményt. Az szja-mentességhez elég lesz egyszeri nyilatkozatot tenni, ami hosszú távon mentesít az adófizetés alól.
Újdonság a tartós megbízási jogviszony bevezetése is, ami megszünteti a havi biztosítási bejelentési kötelezettséget, ezáltal csökkenti az adminisztrációt a szabadúszók és a megbízásos munkavállalók számára.
A kriptovalutákkal kereskedők is kedvezőbb helyzetbe kerülnek, a korábbi évek ügyleti veszteségei is elszámolhatók lesznek.
A kormány szigorítja az áfabevallás szabályait. 2026-tól az adatszolgáltatásban szerepelnie kell a ténylegesen levont áfa összegének, hogy csökkenjenek a visszaélések.
Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a parlamentben elmondta, "a nemzeti kormány továbbra is a magyar emberek pártján áll, és elkötelezett az alacsony adók politikája mellett, mindeközben a családok mellett természetesen a vállalkozásokról sem feledkezünk meg".
A Fidesz szerint a javaslat növeli az adórendszer átláthatóságát és versenyképességét.
Az ellenzék, köztük a DK és a Mi Hazánk igazságosabb, többkulcsos adózást és célzott áfacsökkentéseket sürgetett.
Zárszavában Gerlaki Bence államtitkár kiemelte: a magyar adórendszer ma Európa egyik legversenyképesebbje, az "adóék" 2010 óta jelentősen csökkent, a kormány pedig továbbra is kitart az egykulcsos, családbarát adózás mellett.
Céljuk, hogy minden jövedelem a lehető legkisebb mértékben adózzon, miközben a munkát terhelő adók helyett inkább a fogyasztás viselje a közterheket.