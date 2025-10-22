ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. március 24-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Adótörvények - További lazítás vár a fiatal anyákra, a borászokra és a húsosokra is

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Az adóadminisztráció egyszerűsítését és a vállalkozások terheinek csökkentését szolgálja a kormány új adócsomagja – hangzott el az Országgyűlés szerdai vitájában. Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint a javaslat megőrzi az elmúlt évek adócsökkentéseinek eredményeit, illeszkedik a kormány egyszerűsítő adópolitikájába, és kiemelt figyelmet fordít a családokra, a gazdákra és a kisvállalkozásokra.

A csomag több ponton mérsékli a mezőgazdaság terheit; a települési adót a jövőben az erdőkre sem lehet kivetni, a marhahúsnál pedig az 5 százalékos áfakulcs kiterjed a tőkehúsokra és a belsőségekre is.

A borászok 2026-tól tartályosan is előállíthatnak habzóbort, amely után 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt kapnak.

A módosítás kiterjeszti a 30 év alatti édesanyák adókedvezményét, így ha az anya január 1-jén még nem tölti be a 30. életévét, a várandósság 91. napjától a teljes évre érvényesítheti a kedvezményt. Az szja-mentességhez elég lesz egyszeri nyilatkozatot tenni, ami hosszú távon mentesít az adófizetés alól.

Újdonság a tartós megbízási jogviszony bevezetése is, ami megszünteti a havi biztosítási bejelentési kötelezettséget, ezáltal csökkenti az adminisztrációt a szabadúszók és a megbízásos munkavállalók számára.

A kriptovalutákkal kereskedők is kedvezőbb helyzetbe kerülnek, a korábbi évek ügyleti veszteségei is elszámolhatók lesznek.

A kormány szigorítja az áfabevallás szabályait. 2026-tól az adatszolgáltatásban szerepelnie kell a ténylegesen levont áfa összegének, hogy csökkenjenek a visszaélések.

Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a parlamentben elmondta, "a nemzeti kormány továbbra is a magyar emberek pártján áll, és elkötelezett az alacsony adók politikája mellett, mindeközben a családok mellett természetesen a vállalkozásokról sem feledkezünk meg".

A Fidesz szerint a javaslat növeli az adórendszer átláthatóságát és versenyképességét.

Az ellenzék, köztük a DK és a Mi Hazánk igazságosabb, többkulcsos adózást és célzott áfacsökkentéseket sürgetett.

Zárszavában Gerlaki Bence államtitkár kiemelte: a magyar adórendszer ma Európa egyik legversenyképesebbje, az "adóék" 2010 óta jelentősen csökkent, a kormány pedig továbbra is kitart az egykulcsos, családbarát adózás mellett.

Céljuk, hogy minden jövedelem a lehető legkisebb mértékben adózzon, miközben a munkát terhelő adók helyett inkább a fogyasztás viselje a közterheket.

KAPCSOLÓDÓ HANG

