Adótörvények - További lazítás vár a fiatal anyákra, a borászokra és a húsosokra is

A csomag több ponton mérsékli a mezőgazdaság terheit; a települési adót a jövőben az erdőkre sem lehet kivetni, a marhahúsnál pedig az 5 százalékos áfakulcs kiterjed a tőkehúsokra és a belsőségekre is.

A borászok 2026-tól tartályosan is előállíthatnak habzóbort, amely után 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt kapnak.

A módosítás kiterjeszti a 30 év alatti édesanyák adókedvezményét, így ha az anya január 1-jén még nem tölti be a 30. életévét, a várandósság 91. napjától a teljes évre érvényesítheti a kedvezményt. Az szja-mentességhez elég lesz egyszeri nyilatkozatot tenni, ami hosszú távon mentesít az adófizetés alól.

Újdonság a tartós megbízási jogviszony bevezetése is, ami megszünteti a havi biztosítási bejelentési kötelezettséget, ezáltal csökkenti az adminisztrációt a szabadúszók és a megbízásos munkavállalók számára.

A kriptovalutákkal kereskedők is kedvezőbb helyzetbe kerülnek, a korábbi évek ügyleti veszteségei is elszámolhatók lesznek.

A kormány szigorítja az áfabevallás szabályait. 2026-tól az adatszolgáltatásban szerepelnie kell a ténylegesen levont áfa összegének, hogy csökkenjenek a visszaélések.

Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a parlamentben elmondta, "a nemzeti kormány továbbra is a magyar emberek pártján áll, és elkötelezett az alacsony adók politikája mellett, mindeközben a családok mellett természetesen a vállalkozásokról sem feledkezünk meg".

A Fidesz szerint a javaslat növeli az adórendszer átláthatóságát és versenyképességét.

Az ellenzék, köztük a DK és a Mi Hazánk igazságosabb, többkulcsos adózást és célzott áfacsökkentéseket sürgetett.

Ellenzéki vélemények Arató Gergely, a DK vezérszónoka jelezte, hogy módosító javaslatot nyújtanak be, melynek legfontosabb elemeként említette a minimálbér adómentessé tételét. Javasolják továbbá, hogy legyen célzott áfacsökkentés, ami kiterjed az alapvető élelmiszerekre, a gyermekgondozási cikkekre és a háztartási megújuló energiára. Értékelése szerint ugyanis a kormány csiki-csukit játszik az áfacsökkentéssel, és a fideszes milliárdosok gazdasági érdekei határozzák meg, hogy mi kerül alacsonyabb áfakulcsba.



Ugyanakkor azt is szorgalmazzák, hogy a javasolt adócsökkentések miatt kiseső bevételek pótlására a felső 1 százalék, vagyis az évi 30 millió forint fölötti jövedelműek fizessenek 15 százalék szolidaritási adót, összesen tehát ezekből a jövedelmekből 30 százalék adót vonjanak.



Apáti István (Mi Hazánk) azt mondta, hogy úgy szeretnének többkulcsos adórendszert, hogy a legmagasabb kulcs 15 százalékos lenne. A Mi Hazánk a havi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetig 7,5 százalékos kulcsot képzel el és csak az efölötti részre terjedne ki a 15 százalékos adókulcs - mutatott rá. Azt indítványozta, hogy a társadalmi és adózási igazságosság jegyében a kaszinókat a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben vonják be a közteherviselésbe. Úgy fogalmazott, hogy emellett "kéjes örömmel vezetnénk be a pofátlan politikai meggazdagodások 75 százalékos különadóját".



Z. Kárpát Dániel (Jobbik) hangsúlyozta: minden személyi jövedelemadó-kedvezményt támogat, főként a demográfiai célokat szolgálókat. Azonban a Magyarországon működő multicégeket, "óriáshálózatokat" magasabb mértékben adóztatná meg, míg a magyar kis- és középvállalkozásoknak megtartanák a kedvezményes adózási formákat. (MTI)

Zárszavában Gerlaki Bence államtitkár kiemelte: a magyar adórendszer ma Európa egyik legversenyképesebbje, az "adóék" 2010 óta jelentősen csökkent, a kormány pedig továbbra is kitart az egykulcsos, családbarát adózás mellett.

Céljuk, hogy minden jövedelem a lehető legkisebb mértékben adózzon, miközben a munkát terhelő adók helyett inkább a fogyasztás viselje a közterheket.