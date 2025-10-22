Már „törvényesült” is Orbán Viktor hétfői gyermekvédelmi ígérete

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben megígérte, hogy a kórházi 4000 forintos étkezési napi "fejkvóta" mintájára ezt az összeget átvezetik a gyermekvédelembe is, ahol jelenleg még 1500 forint jut egy-egy ellátott gyermek napi étkezésére.

Az ígéretből a Magyar Közlöny keddi számában már valóság is lett: kormányhatározat rögzíti, hogy 17 milliárd forint forrás jut azonnal a gyermekotthonokban élők étkezésének, tuházatának, zsebpénzének, valamint szabadidős és sporttevékenységeinek támogatására, jelentős emelés történik az étkezési költségek és ruházati támogatás terén, továbbá új sportolási támogatás bevezetése is megvalósul.

A pénz

A 4000 forintra emelés a következőképp történik: november 1-jétől az étkeztetés támogatása legalább 2700 forint/nap/gyermek összegre nő, hogy az óvodai-iskolai étkeztetéssel együtt elérje a napi 4000 forintot gyermekenként. Ugyanezen dátumtól a ruházati költség minimum összege évi 200 000 forintra emelkedik gyermekenként.

A zsebpénz minimális összegét kétszeresére növelik a rendelet alapján.

A sportolásra 50 ezer forint jut évente gyermekenként.