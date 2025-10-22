ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 22. szerda
Nyitókép: Jupiterimages/Getty Images

Már „törvényesült” is Orbán Viktor hétfői gyermekvédelmi ígérete

Infostart

Indul is a 17 milliárd forint a gyermekvédelembe, ebből a ruha-, a zseb-, a sportpénz és a koszt is javulhat.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben megígérte, hogy a kórházi 4000 forintos étkezési napi "fejkvóta" mintájára ezt az összeget átvezetik a gyermekvédelembe is, ahol jelenleg még 1500 forint jut egy-egy ellátott gyermek napi étkezésére.

Az ígéretből a Magyar Közlöny keddi számában már valóság is lett: kormányhatározat rögzíti, hogy 17 milliárd forint forrás jut azonnal a gyermekotthonokban élők étkezésének, tuházatának, zsebpénzének, valamint szabadidős és sporttevékenységeinek támogatására, jelentős emelés történik az étkezési költségek és ruházati támogatás terén, továbbá új sportolási támogatás bevezetése is megvalósul.

A pénz

A 4000 forintra emelés a következőképp történik: november 1-jétől az étkeztetés támogatása legalább 2700 forint/nap/gyermek összegre nő, hogy az óvodai-iskolai étkeztetéssel együtt elérje a napi 4000 forintot gyermekenként. Ugyanezen dátumtól a ruházati költség minimum összege évi 200 000 forintra emelkedik gyermekenként.

A zsebpénz minimális összegét kétszeresére növelik a rendelet alapján.

A sportolásra 50 ezer forint jut évente gyermekenként.

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Az amerikai elnök múlt csütörtökön telefonon egyeztetett orosz kollégájával, és közölte, hogy Budapesten személyesen is találkoznak, aminek már az előkészületei is megkezdődtek. Donald Trump kedden azt ígérte, hogy két napon belül döntés születik a találkozót illetően, miközben egy fehér házi tisztviselő arról számolt be, hogy az amerikai elnök nem tervez találkozni a közeljövőben Vlagyimir Putyinnal.
 

