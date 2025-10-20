Orbán Viktor is sok kérdést fog kapni a parlamenti ülésen

Megemlékezésekkel kezdődik az Országgyűlés plenáris ülése hétfőn délután 13 órakor. A képviselők két, közelmúltban elhunyt társuk, a fideszes Ékes József és Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló életútja előtt hajtanak fejet, utána interpellációk és azonnali kérdések hangoznak el. Az utóbbiak közül többnek Orbán Viktor miniszterelnök a címzettje.

Ezt követően megtartják az utolsó körös vitát az építészeti törvény módosításáról, valamint a kriptoeszközökre, a pénzügyi számlákra és a digitális platformokra vonatkozó adatszolgáltatások megállapodásainak kihirdetéséről, napirendre kerül néhány állami vagyontárgy ingyenes átadása, az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének hazai végrehajtása, a föld alatti energiahordozó tárolás témája, a szőlő és bortermelők adminisztrációs terhének csökkentése, a politikai erőszak elleni fellépés, a határ menti ingázók adatbázisának létrehozása, a rendészeti feladatellátás hatékonyságának növelése, illetve a közigazgatási bíráskodásról és a közhiteles nyilvántartásokról szóló törvények módosítása.

A képviselők megtárgyalják az ismét meghosszabbítandó háborús veszélyhelyzetről szóló jogszabály újragondolt verzióját is.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára ezzel kapcsolatban korábban elmondta: "a háború közelsége miatt annak humanitárius és gazdasági hatásai továbbra is egyértelműen érintik Magyarországot. Ezek a negatív hatások már több mint 3 és fél éve mindennapjaink részévé váltak, ami jelen távlatból is egyértelműen igazolja a különleges jogrend fenntartásának indokoltságát."

Kedden reggel 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik a tanácskozás, majd szavaznak az előbb említett indítványokról, továbbá a momentumos Stummer János mentelmi ügyéről általános viták is lesznek.

Egyebek mellett a Közszolgálati Közalapítványról, a pénzügyi közvetítőrendszerről, az Alkotmánybírósággal összefüggő törvények módosításáról, az országos fogyatékosságügyi programról, valamint több egészségügyi és energetikai jogszabálytervezet változtatásairól.

Szerdán reggel 8 órától a sporttörvény módosítását és a társasházi építményi jog bevezetéséről szóló indítványt tárgyalják meg, de napirendre kerülnek gyermekvédelemmel, adózással, költségvetéssel és büntetőjoggal kapcsolatos előterjesztések is.

Október 27-én, hétfőn is lesz egy plenáris ülés, akkor délelőtt 11 órától napirend előtti felszólalások, kérdések és azonnali kérdések hangoznak el az Országgyűlésben, továbbá az ellenzék kezdeményezésére vitát rendeznek a gyermekvédelmi rendszer működéséről.