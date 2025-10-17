Napirenden a 14. havi nyugdíj bevezetése – a nap hírei

A miniszterelnök szerint napirenden van a 14. havi nyugdíj bevezetése, de ez kiegészítés lenne, és nem tervezik a nyugdíjrendszer reformját. Úgy vélte, a 14. havi nyugdíjat 4 év alatt lehetne bevezetni. Orbán Viktor a Kossuth rádióban arról is beszélt, hogy ha több gyerek születik, akkor a jelenlegi rendszert 20-25 évig még garantálni lehet.

Augusztusban 4,7 százalékkal emelkedett a reálkereset éves összevetésben. A KSH szerint a bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 9,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt augusztusban.

Jövőre is marad az 1,5 millió forintos árkorlát az újépítésű ingatlanoknál. A kormány nem tervezi, hogy lazít az Otthon Start program erre vonatkozó szabályain – közölte a Miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára egy háttérbeszélgetésen.

Egészségipari, egészségügyi innovációk támogatására indít programot a kormány. A gyógyszer- és orvostechnikai, valamint kórházi innovációkra 27 milliárd forintot szánnak.

Kéthetes télindító hűtő-fűtő klímaakciót indít hétfőn a háztartások támogatására az MVM csoport. A lakossági ügyfelek akár 50 százalék kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas, korszerű split vagy multi split klímaberendezésekhez.

Elrendelte a bíróság a Ganz-Mávag és a Dunakeszi Járműjavító felszámolását. A Dunakeszi Járműjavító bedőlését a teljes magyar vasúti közlekedés megérezheti, mivel ott szerelték a KISS-motorvonatok középső kocsijait, és számos javítási munkát is ott végeztek a MÁV-nak.

Úgynevezett kis népszámlálás lesz 2027. október 1. és november 7. között a két nagy népszámlálás között. Az adatszolgáltatás a KSH által a mintába kijelölteknek kötelező.

Nem támogatta az Oszággyűlés törvényalkotási bizottsága, hogy vizsgálóbizottságot állítsanak fel a Szőlő utcai ügyek kivizsgálására – írja a 24.hu. Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese elmondta, a Fidesz nem támogatta, hogy parlamenti vizsgálóbizottságot állítsanak fel, amely a Szőlő utcai intézményhez kapcsolódó pedofil bűncselekmények és a gyermekvédelem helyzetét tárta volna fel.

Toroczkai László lesz a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje - jelentette be a párt elnökhelyettese. Dúró Dóra felidézte: pártja elsőként nevezte meg, kiket indít a 106 egyéni választókerületben.

Hivatalosan is kinevezték Magyarország madridi nagykövetévé Habsburg Györgyöt. IV. Károly unokája Andorrában is képviselni fogja Magyarországot.

Két héten belül létrejöhet az amerikai és az orosz elnök budapesti találkozója – mondta Orbán Viktor kormányfő a Kossuth rádióban. A Kreml közben megerősítette: az orosz elnök is beszélt az ügyben telefonon a magyar miniszterelnökkel. Donald Trump pedig egy fehér házi eseményen elmondta azt is: a találkozó házigazdája Orbán Viktor lesz.

Főként az amerikai Tomahawk robotrepülőkre vonatkozó ukrán kérésről tárgyal ma Washingtonban az amerikai elnökkel Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. Az amerikai elnök a Fehér Házban korábban kijelentette: a Tomahawk rakétákra az Egyesült Államoknak is nagy szüksége van, ezért még nincs döntés az ügyben. Donald Trump úgy vélte: nem most lenne tökéletes az időzítés az Oroszországra való nyomásgyakorlás jegyében kidolgozott szankciós törvénytervezet kongresszusi elfogadására sem.

Intenzív ukrán dróntámadás érte Oroszországot, Moszkva térségét és az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigetet éjjel és a hajnali órákban. Az orosz védelmi tárca jelentése szerint 61 repülő objektumot lőtt le a légvédelem.

A brazil külügyminiszter felszólította az Egyesült Államokat, hogy vonja vissza az új vámokat. Az amerikai elnök 50 százalékos vámot vetett ki a brazil termékekre.

Európai parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Demokratikus Koalíció arról, hogy kik és milyen célból kémkedtek Magyarország Európai Unió melletti állandó képviseletén. Dobrev Klára, a párt elnöke az értesülésre reagálva felidézte, hogy Várhelyi Olivér uniós biztos volt az állandó képviselet vezetője, amikor magyarok kémkedhettek az európai intézmények ellen.

Beperelte az Európai Bizottságot a román állami gázipari vállalat, a Romgaz. A Romgaz az Európai Unió Bíróságához nyújtotta be a keresetet. Az állami vállalat azt szeretné elérni, mentesítsék a kötelezettség alól, hogy szén-dioxidot tároljon a kimerült gázmezőkben.

A holttestek felkutatására küldött egységeket Törökország a Gázai övezet határához. A török katasztrófavédelmi hivatal 81 tagja az izraeli hatóságok engedélyére vár, hogy beléphessen az övezetbe, az Egyiptom menti határnál.

Rendkívüli állapotot hirdet Limában az új perui kormány az elit ellen meghirdetetett tömegtüntetések miatt. Ernesto Alvarez átmeneti kormányfő közölte, hogy az intézkedés a fővárosban és a közeli Callao kikötővárosban élő 10 millió embert érinti.

Felrobbantották az olasz köztévé oknyomozó riporterének autóját. A merényletben senki sem sérült meg, a kocsi az újságíró háza előtt robbant fel Róma elővárosában. Sigfrido Ranucci a történtek miatt rendőri védelmet kapott. Egy feltevés szerint a maffia állhat a támadás mögött.

Halálos áldozatokkal járó, rendkívüli erejű súlyos gázrobbanás szakította ki egy bukaresti panelház falait. 3 ember vesztette életét, és 15-en kerültek kórházba, többen súlyos állapotban.