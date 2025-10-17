Felszámoltatja a bíróság a Ganz-Mavag és a Dunakeszi Járműjavítót

Nagyon nehéz helyzetbe került a magyar vasúti járműjavítás kulcsfontosságú cége, a Dunakeszi Járműjavító Kft. és anyavállalata, a Ganz-Mavag International Kft. – írja a Szabad Európa cikke nyomán a hvg.hu.

A cégbíróság csütörtökön elrendelte a két vállalkozás felszámolását. A Dunakeszi Járműjavító megszűnése a teljes magyar vasúti közlekedésre hatással lehet, tekintve, hogy itt végszerelték a KISS-motorvonatok középső kocsijait, és számos javítási munkát is végeztek a MÁV-nak. A vállalatnak a felszámolás elrendelésekor 673 alkalmazottja volt. A lap szerint azután került bajba a vállalat, hogy az orosz partner, a Transmashholding Ukrajna megtámadását követően kiszorult egy 1350 vagonra kötött egyiptomi üzletből, és a kocsikat Dunakeszin csak veszteséggel tudták volna legyártani.

Nyáron a kormány bejelentette, hogy megmenti a gyárat, később azonban kiderült, hogy ehhez 40 milliárd forintra lenne szükség. A Ganz-Mavag a múlt héten levélben jelezte fizetésképtelenségét a partnereinek.

A kirendelt felszámolóbiztos dönthet úgy is, hogy megpróbálja az államnak eladni a cégeket, vagy megkísérelheti hagyni bedőlni azt, és egy újba átmenteni a vagyonelemeket. Csakhogy az utóbbit megnehezíti, hogy a Dunakeszi Járműjavító vagyonának jelentős részét olyan tanúsítványok és licenszek jelentik, amelyek beszerzése egy új cég számára legalább másfél évbe telne.