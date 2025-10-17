ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.2
usd:
334.09
bux:
102944.52
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szobra és Vácra induló vonatok a Nyugati pályaudvaron 2021. július 18-án. A megszokotthoz képest kevesebb vonatot tud fogadni a Nyugati pályaudvar július 18-án reggeltől, mert a pályaudvaron több munkálatot nem fejezett be időre a kivitelező - közölte a Mávinform az MTI-vel. A végleges átadásig kisebb kapacitással működik a pályaudvar, a vonatforgalmat korlátozták a munkálatok mielőbbi befejezéséért.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Felszámoltatja a bíróság a Ganz-Mavag és a Dunakeszi Járműjavítót

Infostart

A teljes magyar vagongyártás veszélybe kerülhet, ha bedőlnek ezek a cégek, a hiányuk rányomná a bélyegét a vasúti közlekedésre is.

Nagyon nehéz helyzetbe került a magyar vasúti járműjavítás kulcsfontosságú cége, a Dunakeszi Járműjavító Kft. és anyavállalata, a Ganz-Mavag International Kft. – írja a Szabad Európa cikke nyomán a hvg.hu.

A cégbíróság csütörtökön elrendelte a két vállalkozás felszámolását. A Dunakeszi Járműjavító megszűnése a teljes magyar vasúti közlekedésre hatással lehet, tekintve, hogy itt végszerelték a KISS-motorvonatok középső kocsijait, és számos javítási munkát is végeztek a MÁV-nak. A vállalatnak a felszámolás elrendelésekor 673 alkalmazottja volt. A lap szerint azután került bajba a vállalat, hogy az orosz partner, a Transmashholding Ukrajna megtámadását követően kiszorult egy 1350 vagonra kötött egyiptomi üzletből, és a kocsikat Dunakeszin csak veszteséggel tudták volna legyártani.

Nyáron a kormány bejelentette, hogy megmenti a gyárat, később azonban kiderült, hogy ehhez 40 milliárd forintra lenne szükség. A Ganz-Mavag a múlt héten levélben jelezte fizetésképtelenségét a partnereinek.

A kirendelt felszámolóbiztos dönthet úgy is, hogy megpróbálja az államnak eladni a cégeket, vagy megkísérelheti hagyni bedőlni azt, és egy újba átmenteni a vagyonelemeket. Csakhogy az utóbbit megnehezíti, hogy a Dunakeszi Járműjavító vagyonának jelentős részét olyan tanúsítványok és licenszek jelentik, amelyek beszerzése egy új cég számára legalább másfél évbe telne.

Kezdőlap    Belföld    Felszámoltatja a bíróság a Ganz-Mavag és a Dunakeszi Járműjavítót

bíróság

vasút

vonat

felszámolás

gyártás

vagon

dunakeszi járműjavító

ganz-mavag europe zrt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.17. péntek, 18:00
Hubai Imre
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
23 milliárd forintos közbeszerzésen nyert a Mészáros és Mészáros

23 milliárd forintos közbeszerzésen nyert a Mészáros és Mészáros

Az Opus Global közölte, hogy leányvállalata, a Mészáros és Mészáros Zrt. szerződést kötött Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával egy jelentős infrastrukturális fejlesztésre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Asztalra csapott Brüsszel: asztalon a nyugdíjreform, Magyarország is ráfizethet, ha erre nemet mond

Asztalra csapott Brüsszel: asztalon a nyugdíjreform, Magyarország is ráfizethet, ha erre nemet mond

Az EU jelenleg súlyos problémákkal néz szembe: magas államadósság, elöregedő népesség és csökkenő születési ráták együttesen veszélyeztetik a felosztó-kirovó nyugdíjrendszereket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to make case for long-range missiles at White House meeting with Trump

Zelensky to make case for long-range missiles at White House meeting with Trump

Ukraine's president is visiting Washington for the third time, days after Trump signalled he may give Kyiv access to Tomahawk long-range missiles.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 14:37
Jó hír érkezett a lakossági földgázról
2025. október 17. 13:39
Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, zajlik a Trump–Putyin-csúcs előkészítése
×
×
×
×