ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391
usd:
334.3
bux:
102335.45
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Csendõrök Sigfrido Ranucci olasz oknyomozó újságíró, televíziós mûsorvezetõ otthonánál a Róma megyei Pomeziában 2025. október 17-én, miután az elõzõ estén felrobbant két parkoló autó a kertkapu elõtt. A robbanást alvázra erõsített robbanóanyag okozta, személyi sérülés nem történt.MTI/AP/LaPresse/Cecilia Fabiano
Nyitókép: MTI/AP/LaPresse/Cecilia Fabiano

A kormányfő is megszólalt, miután felrobbantották a köztévé riporterének autóját Olaszországban

Infostart

Giorgia Meloni olasz kormányfő pénteken együttérzését fejezte ki Sigfrido Ranucci ismert televíziós oknyomozó újságírónak, akinek autóját Rómához közeli otthona előtt szerdán éjjel robbanószerkezettel felrobbantották.

Számos más olasz közéleti személyiség is elítélte a robbantásos merényletet, amelyben senki sem sérült meg. A támadás célpontja Sigfrido Ranucci, a Rai3 tévécsatorna több díjjal is elismert Report című adásának riportere lehetett.

Az újságíró a Róma elővárosában, Pomeziában lévő otthonában tartózkodott, amikor autója a háza előtt, az utcán felrobbant. A robbanás ereje a lánya autójában és a szomszédos épületben is kárt tett. A híradások szerint a detonáció ereje bárkit megölhetett volna, aki éppen arra jár. Az újságíró a történtek miatt rendőri védelmet kapott.

Meloni, aki "súlyos megfélemlítésnek" nevezte a robbantást, a merényletet elítélve szolidaritását fejezte ki Ranuccival.

"Az információ szabadsága és függetlensége demokráciáink alapvető értékei, amelyeket továbbra is védeni fogunk" - hangsúlyozta közleményében.

A Report rendszeresen közöl híreket ismert olasz politikusokról, vezető üzletemberekről és közszereplőkről. A napokban mentette fel a bíróság Ranuccit egy rágalmazási ügyben, amelyet a Report egyik műsora miatt indítottak ellene.

A robbantás indítéka egyelőre ismeretlen. Egy feltevés szerint a maffia állhat a támadás mögött.

A tengerparti település lakói két egymást követő, hangos robbanást hallottak. A nyomozók két töltényt is találtak Ranucci házán kívül.

Az újságíró elmondta, hogy tavaly is talált két töltényt a háza előtt, amelyeket nyilvánvalóan fenyegetésként hagytak ott.

Kezdőlap    Külföld    A kormányfő is megszólalt, miután felrobbantották a köztévé riporterének autóját Olaszországban

olaszország

merénylet

giorgia meloni

róma

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Madár István: az emberek fele 394 ezer forint alatt keres, de magas a bérnövekedés

Madár István: az emberek fele 394 ezer forint alatt keres, de magas a bérnövekedés
Augusztusban is folytatódott a bruttó és a nettó keresetek emelkedése, de hetedik hónapja egy számjegyű a bérnövekedés Magyarországon – mondta az InfoRádióban a Portfolio vezető elemzője. Madár István azt is közölte, hogy a KSH adatai alapján a nettó medián kereset 2025 augusztusában 389 600 forint volt.
 

683 ezer forint volt a bruttó átlagkereset augusztusban, nőttek a reálbérek

Bendarzsevszkij Anton a budapesti Trump-Putyin találkozóban rejlő lehetőségről: „most optimista vagyok”

Bendarzsevszkij Anton a budapesti Trump-Putyin találkozóban rejlő lehetőségről: „most optimista vagyok”

A közel-keleti fegyvernyugvással az Egyesült Államokban energiák szabadultak fel az ukrajnai háború szekérrúdjának jobbra fordítására, ez is kulcsa lehet annak, hogy komoly eredménnyel is kecsegtethet a Budapestre előre jelzett Trump-Putyin-csúcstalálkozó Bendarzsevszkij Anton posztszovjet térségi szakértő szerint. Már tudni azt is, hogy az orosz elnök hívta az amerikait és beszélt vele két órán át a minap, de ennek időzítése inkább azért fontos, mert Donald Trump kilátásba helyezte, hogy szuperrakétákkal segít Ukrajnának, ezt a jelzést pedig Moszkva komolyan veszi.
 

Donald Trump: két héten belül sor kerül a budapesti találkozóra Vlagyimir Putyinnal

Volodimir Zelenszkij már Washingtonból üzent, pénteken találkozik Donald Trumppal

Újabb részletek: a Tomahawk rakéták ügye is szóba került a Trump–Putyin tárgyaláson

Orbán Viktor máris egyeztetett az amerikai elnökkel a budapesti Trump–Putyin találkozóról

VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.17. péntek, 18:00
Hubai Imre
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Banki limit helyett tőkepartnerség: új korszak kezdődik a magyar kkv-finanszírozásban

Banki limit helyett tőkepartnerség: új korszak kezdődik a magyar kkv-finanszírozásban

A mai gazdasági környezetben a kkv-knak egyre nehezebb eligazodni a finanszírozási lehetőségek között: számtalan konstrukció érhető el, de a piac gyorsan változik, és nem várható el, hogy egy cégvezető mindet átlássa. Pedig a jó döntés akár évekre meghatározhatja a vállalkozás jövőjét – egy megfelelő finanszírozás új növekedési pályát nyithat, míg egy rossz választás hosszú időre megakaszthatja a fejlődést. Ahogyan a Portfolio őszi rendezvénysorozatának egri állomásán is elhangzott, a magyar vállalkozók többsége ma is óvatosan tervez, pedig a lehetőségek adottak: a Széchenyi Kártya Program 3%-os hitelkonstrukciója mellett egyre nagyobb figyelmet kap a tőkefinanszírozás, amely nemcsak pénzt, hanem tudást, bizalmat és stratégiai támogatást is hoz a vállalkozásoknak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ebből vajon hogy jön ki a FIFA elnöke? Több ország hallani sem akar a tervéről, közel a szakadás?

Ebből vajon hogy jön ki a FIFA elnöke? Több ország hallani sem akar a tervéről, közel a szakadás?

A 2030-as labdarúgó-világbajnokság 64 csapatosra bővítésének terve erős ellenállásba ütközik a dél-amerikai szövetségen (Conmebol) belül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to make case for missiles at White House, after Trump and Putin agree meeting

Zelensky to make case for missiles at White House, after Trump and Putin agree meeting

Ukraine's leader will meet Trump in Washington a day after the US president agreed to face-to-face talks with his Russian counterpart.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 12:25
Valódi Frankenstein-vírus betegíti meg tömegesen az embereket
2025. október 17. 12:12
Rejtélyesen eltűnt egy 200 milliót érő Picasso-kép a kiállítás előtt
×
×
×
×