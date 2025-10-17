ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 17. péntek Hedvig
Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti (EP-) listájának első helyén álló pártelnök, frakcióvezető beszél a párt EP-listájának első öt képviselőjelöltjét bemutató sajtótájékoztatón a fővárosban, a párt Ferenc körúti irodájában 2024. február 28-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Toroczkai Lászlót jelöli miniszterelnöknek a Mi Hazánk

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke a jelöltállítás kapcsán azt mondta: Toroczkai László személyében a párt Magyarország leghitelesebb miniszterelnök-jelöltjét indítja 2026-ban.

Toroczkai László országgyűlési képviselő, parlamenti frakcióvezető, Ásotthalom volt polgármestere lesz a Mi Hazánk Mozgalom miniszterelnök-jelöltje – jelentette be Dúró Dóra, a párt alelnöke.

„Toroczkai László életében, politikai pályafutásában nincsenek sem vargabetűk, sem pálfordulások; minden egyes nyilatkozatáért ma is tudja vállalni a felelősséget. Magyarország leghitelesebb kormányfőjelöltjét állítja tehát a Mi Hazánk Mozgalom” – mondta.

Dúró Dóra úgy fogalmazott: a Mi Hazánk nem vesz részt a pártok esetleges választási együttműködéseiben. A párt jelöltjei senki javára nem fognak visszalépni, ehelyett

harmadik utat kínálnak azoknak, akik „sem a Fidesz korrupt, urambátyám rendszerét, sem pedig Magyar Péter globalista politikáját nem szeretnék támogatni”.

A párt alelnöke szerint a Mi Hazánk a legszegényebb és legelhallgatottabb, ugyanakkor a népszerűségét a Tisza megjelenése után is növelni képes pártként programközpontú kampányt fog folytatni.

Toroczkai László arról beszélt, hogy a Fidesz és a Tisza felelőtlen ígéreteket tesz, a Mi Hazánk paradigmaváltást jelentő és minden társadalmi réteget érintő Virradat Programja viszont időtálló.

„Azt szeretnénk, ha a programok tudnának ütközni a választási kampányban ahelyett, hogy a jelöltek vállalhatatlan kijelentésekkel támadják egymást” – jelentette ki a miniszterelnök-jelölt. Leszögezte, a Mi Hazánk Mozgalom megkerülhetetlen ereje lesz a következő Országgyűlésnek, és az sem kérdés, hogy a pártnak 2026-tól lehetősége lesz arra – sokkal inkább, mint az elmúlt 4 évben –, hogy minél több programpontját valósítsa meg.

Toroczkai László szerint a vidék és Budapest sem fejlődik. A Mi Hazánk az egészségügyben a prevenciót támogatná, de megreformálnák a nyugdíjrendszert és fellépnének az élelmiszer-infláció, a közpénzek szétosztogatása és a népességfogyás ellen is – közölte a jelölt.

