Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Autópiaci világtrendekről, a nagy márkák egy részének alkonyáról, a kínaiak előretöréséről, s nem utolsósorban a magyar piac helyzetéről beszélt Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke és László Richárd, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja az InfoRádió Aréna című műsorában.