Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Rakonczay Gábor extrém sportoló, az Atlanti-óceán átevezője
14.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője
16.00 Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
18.00 Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke és László Richárd, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja
23.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus
Vasárnap
5.00 Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
8.00 Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
13.00 Csermák Szabolcs kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
14.00 Hábermann Jenő Balázs Béla-díjas filmproducer
16.00 Balog Ádám, a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
18.00 Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
ó23.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója