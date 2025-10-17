ARÉNA - PODCASTOK
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Rakonczay Gábor, Vinkó József, Hubai Imre, Gablini Gábor, László Richárd, Rókusfalvy Pál, Hábermann Jenő, Balog Ádám és Aszódi Attila.

Szombat

11.00 Rakonczay Gábor extrém sportoló, az Atlanti-óceán átevezője

14.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője

16.00 Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára

18.00 Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke és László Richárd, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja

23.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus

Vasárnap

5.00 Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos

8.00 Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója

13.00 Csermák Szabolcs kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker

14.00 Hábermann Jenő Balázs Béla-díjas filmproducer

16.00 Balog Ádám, a Kavosz igazgatótanácsának elnöke

18.00 Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja

ó23.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója

Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel. Az ukrán elnök várhatóan arra fogja kérni amerikai kollégáját, hogy Ukrajna kapjon további nagy hatótávolságú fegyvereket, amelyek képesek orosz területen belüli célpontokat is elérni. Cikkünk frissül.
 

Német külügyminiszter: elfogadható Putyin budapesti látogatása

Beléphet-e Putyin az EU területére? Reagált az Európai Bizottság

Budapesti békecsúcs – megszólalt a TEK

Szakértők a magyar autópiacról: mit vegyünk most – elektromost, hibridet vagy valami mást?

Szakértők a magyar autópiacról: mit vegyünk most – elektromost, hibridet vagy valami mást?

Autópiaci világtrendekről, a nagy márkák egy részének alkonyáról, a kínaiak előretöréséről, s nem utolsósorban a magyar piac helyzetéről beszélt Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke és László Richárd, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja az InfoRádió Aréna című műsorában.
VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
Fagy és záporok: hétvégére fordulat jön az időjárásban, vasárnap kicsit jobb lesz a helyzet

Fagy és záporok: hétvégére fordulat jön az időjárásban, vasárnap kicsit jobb lesz a helyzet

A szombati frontot követően vasárnap naposabb, szárazabb, kevésbé szeles, hangulatos kirándulóidő köszönt be - írja friss bejegyzésében a Weather on Maps.

Fontos hír érkezett két budapesti hídról: erre készülhetnek az autósok a hétvégén

Fontos hír érkezett két budapesti hídról: erre készülhetnek az autósok a hétvégén

A társaság arra kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek.

Zelensky says Trump can help end Ukraine war as leaders meet at White House

Zelensky says Trump can help end Ukraine war as leaders meet at White House

Ukraine's president is visiting Washington after Trump signalled he may give Kyiv access to Tomahawk long-range missiles.

