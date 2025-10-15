Lázár János: rengeteget csesztetnek minket az oroszok miatt, senki nem szereti őket, ez pénzről és üzletről szól

Kaposváron is megkezdik az aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen – mondta Lázár János építési miniszter egy keddi lakossági fórumon, aki szerint az elmúlt tizenöt évben több volt a jó, mint a rossz. A jók közé sorolta a szeptemberben indult Otthon Start programot is.

"Amíg ezt az országot tudjuk vezetni, addig ebben az országban olcsó lesz az áram, és olcsó lesz a gáz. Garantáljuk ebben az országban, hogy mindenkinek legyen munkája, garantáljuk, hogy mindenki hozzá tudjon jutni saját lakáshoz, és garantáljuk azt is, hogy a lakást vagy házat fenn tudja tartani" - fogalmazott.

Az építési és közlekedési miniszter szerint az orosz energiaimport pénzről és üzletről szól.

"Rengeteget csesztetnek minket az oroszok miatt. Senki nem szereti az oroszokat. Ez pénzről és üzletről szól. 10 forintért tudjuk garantálni kilowattóráját a gáznak, és 36 forintért tudjuk garantálni kilowattóráját az áramnak. Ha ezt nem az oroszoktól vesszük, ez legalább ötször annyi lesz. Ha nem mi kormányozzuk az országot, azonnal fel fogják emelni az áram és a gáz árát" - vélekedett.

A vidékfejlesztéssel kapcsolatban a miniszter kijelentette, hogy a következő években a főváros helyett a falvakba, vidéki településekre irányítják a pénzeket. Szita Károly kaposvári polgármester a helyszínen be is jelentette, hogy megújul a város kórházának belgyógyászati osztálya.

Ezzel kapcsolatban Lázár János általánosságban elmondta: amikor átvették a kormányzást 2010-ben, 98 ezer egészségügyi szakdolgozó volt, most 118 ezer. "Átvettük 29 ezer orvossal, most 35 ezer orvos van. Ez nem azt jelenti, hogy minden rendben van, és azt sem, hogy ne lehetne javítani, de az sem igaz, hogy mi nem csináltunk semmit sem. Sok mindent megtettünk, de valóban nem mindent, amit akartunk, mert közbejött a Covid és a háború" - mutatott rá.

Most is elviszi a költségvetés egy részét, hogy fegyvereket kell vásárolni, hogy az ország védelmi képességét növeljék - tette hozzá Lázár János, aki szerint 2004 óta Magyarország sorsáról részben Brüsszelben döntenek, így "nem mindegy, hogy lefekszik-e nekik valaki, vagy odacsap az asztalra".

"Engem hírbe hoztak a héten, hogy amikor én a hírszerzést felügyeltem, akkor arra utasítottam a kémeket, hogy menjenek Brüsszelbe és kémkedjenek. Ha netán ezt tették volna, akkor ezért dicséret, nem szidalom, nem újságcikk és nem botrány jár.

Mert szerintem az a dolguk, hogy megvédjék az ország függetlenségét. Akinek veregetik a vállát Brüsszelben, akinek nem adják ki a mentelmi jogát, az nem a magyarok érdekeit képviseli" - fogalmazott.

A gödöllői kastély és egyetem felújításával kapcsolatban a miniszter azt mondta, szeretné, ha a jövőben minden sikeres vállalkozó hasonlóképp járna el.