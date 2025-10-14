Elhunyt a korábbi városvezető

Mély fájdalommal búcsúzunk Ékes Józseftől, Ajka egykori polgármesterétől, országgyűlési képviselőtől, aki életének 74. évében elhunyt – közölte Fülöp Zoltán kedden közösségi oldalán.

A fideszes ajkai képviselő posztjában azt írta: Ékes József egész életét a közösség szolgálatának szentelte. Szülővárosához, Ajkához és az ajkai emberekhez fűződő szeretete, elhivatottsága és hűsége példaértékű volt.

Polgármesterként, országgyűlési és európai képviselőként mindig azon dolgozott, hogy erősebb, összetartóbb közösséget teremtsen.

Fülöp Zoltán emellett a Fidesz Ajkai Szervezetének nevében írt bejegyzésében jelezte: Ékes József közéleti munkájának elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült. „Számunkra nemcsak politikust, hanem barátot és példaképet veszítettünk el, akinek emberi nagysága és jósága örökre velünk marad”, fogalmazott.