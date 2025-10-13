A tiszavasvári sütőipari üzemben súlyos élelmiszerlánc-biztonsági hiányosságokat állapítottak meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei egy helyszíni ellenőrzés során – írja közleményében a hivatal.

Az egység több helyiségében a padozat sérült, szennyezett volt, a falak, a berendezések, eszközök szennyezettek és pókhálósak voltak. Az ablakoknál rengeteg rovartetem volt látható. Az előállító helyiségekben több helyen a mennyezetről és a falról a festék pergett.

A higiéniai problémákon túl az ellenőrök megállapították, hogy az élelmiszer-vállalkozás az előállított élelmiszerekkel kapcsolatos gyártási és nyomon követési dokumentációkat hiányosan vezeti.

A Nébih a súlyos hiányosságok miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette.

A hatóság továbbá 20 tétel, mindösszesen 207,2 kg nem nyomon követhető, illetve lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert haladéktalanul kivont a forgalomból, megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint elrendelte hatósági zár alá vételüket.

Emellett elrendelte az élelmiszer-vállalkozási létesítményben 2025. 09. 24. napja előtt előállított, még megfelelő fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési idővel rendelkező élelmiszerek forgalomból való visszahívását.

Az egység az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságok kijavítása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően folytathatta tevékenységét. Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van.

A helyszínen készült videót a hivatal közzétette YouTube-csatornáján: