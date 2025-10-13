ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.38
usd:
338.47
bux:
102538.12
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels

Rettenetes állapotok között készültek a pékáruk ezek mögött a falak mögött – videó

Infostart

A hivatal emberei súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményekkel szembesültek, amik miatt azonnali hatállyal fel is függesztették a sütőipari üzem tevékenységét. Több mint kétszáz kilogramm élelmiszert kellett kivonni a forgalomból.

A tiszavasvári sütőipari üzemben súlyos élelmiszerlánc-biztonsági hiányosságokat állapítottak meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei egy helyszíni ellenőrzés során – írja közleményében a hivatal.

Az egység több helyiségében a padozat sérült, szennyezett volt, a falak, a berendezések, eszközök szennyezettek és pókhálósak voltak. Az ablakoknál rengeteg rovartetem volt látható. Az előállító helyiségekben több helyen a mennyezetről és a falról a festék pergett.

A higiéniai problémákon túl az ellenőrök megállapították, hogy az élelmiszer-vállalkozás az előállított élelmiszerekkel kapcsolatos gyártási és nyomon követési dokumentációkat hiányosan vezeti.

A Nébih a súlyos hiányosságok miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette.

A hatóság továbbá 20 tétel, mindösszesen 207,2 kg nem nyomon követhető, illetve lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert haladéktalanul kivont a forgalomból, megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint elrendelte hatósági zár alá vételüket.

Emellett elrendelte az élelmiszer-vállalkozási létesítményben 2025. 09. 24. napja előtt előállított, még megfelelő fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési idővel rendelkező élelmiszerek forgalomból való visszahívását.

Az egység az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságok kijavítása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően folytathatta tevékenységét. Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van.

A helyszínen készült videót a hivatal közzétette YouTube-csatornáján:

Kezdőlap    Belföld    Rettenetes állapotok között készültek a pékáruk ezek mögött a falak mögött – videó

nébih

felfüggesztés

pékség

bezárás

szabálysértés

előírás

higiénia

sütöde

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Október eleji forintgyengülés: a kamatfelár mindent eldönt

Október eleji forintgyengülés: a kamatfelár mindent eldönt

A pénzvilág néha érzékenyebben reagál egyes mondatokra, mint a fontos számokra. Egyetlen kijelentés elég lehet, hogy egy fizetőeszköz árfolyama gyengüljön. A lényeges erővonalak, azaz a kamatfelár alapján azonban kijelenthető, hogy a forint inkább túl hevesen reagált, mintsem a gyengülés kezdetét jelezte.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről beszél Trump, drámai eszkalációt emleget a Kreml – Háborús híreink hétfőn

Tomahawk rakéták Ukrajnába küldéséről beszél Trump, drámai eszkalációt emleget a Kreml – Háborús híreink hétfőn

Donald Trump amerikai elnök vasárnap arról beszélt, nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának, de előbb tárgyalni szeretne Vlagyimir Putyin orosz államfővel. A Kreml aggodalmát fejezte ki, hogy az ukránok az ilyen rakétákba „piszkos bombát”, azaz sugárzó anyaggal kevert robbanóanyagot tehetnek. A Kreml szerint ezért a Tomahawkok Ukrajnának adása „drámai eszkalációt” jelentene. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos játékos esett ki a magyar válogatottból: mennyire érződik majd a hiánya Lisszabonban?

Nagyon fontos játékos esett ki a magyar válogatottból: mennyire érződik majd a hiánya Lisszabonban?

Nagy Zsolt betegség miatt nem lehet ott a csapattal a holnapi, portugálok elleni selejtezőn.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Freed hostages reuniting with families as Trump addresses Israel's parliament

Freed hostages reuniting with families as Trump addresses Israel's parliament

Israel has also begun releasing hundreds of Palestinian detainees, with the first busloads greeted by huge crowds in the occupied West Bank.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 11:31
Bombariadó a Budapest-Kijev vasútvonalon
2025. október 13. 11:19
Nem is volt "valódi" az Orbán Viktornak küldött üzenet
×
×
×
×