2025. október 12. vasárnap
FRANCE - SEPTEMBER 1944: A Douglas A-26 Invader from the United States Air Force 9th Airborne Division drops bombs on the coast of France as seen from another plane in the squadron in September 1944 in France. (Photo by Edward Mansfield/Michael Ochs Archives/Getty Images)
Nyitókép: Donaldson Collection

Amerikai könnyűbombázó szállt le Debrecenben

Infostart

Különleges, amerikai gyártmányú, második világháborús Douglas A-26 típusú katonai repülőgép, becenevén a Sweet Eloise II érkezett pénteken a debreceni repülőtérre, karbantartás céljából.

A kétmotoros könnyűbombázó típus, amelyet korábban a Flightradaron is észleltek, rövid időre landolt Debrecenben. A repülés iránt érdeklődők figyelmét felkeltette, hogy a gép koreai háborús festést visel, és amerikai lajstromban szerepel. A típus rendszeresen feltűnik légi bemutatókon - írja a haon.hu.

A repülőgép karbantartás céljából érkezett a Debreceni Repülőtérre.

A lap szerint már kilométerekről lehetett hallani a hangját.

A Douglas A-26/B-26 Invader

A Douglas A-26 Invader (1948 és 1965 között B-26 jelöléssel) amerikai fejlesztésű, kétmotoros könnyűbombázó és földi támogató repülőgép. A típust a Douglas Aircraft Company gyártotta, első felszállására 1942. július 10-én került sor.

A gép részt vett a második világháború harcaiban, és az utolsó amerikai dugattyús motoros bombázó volt, amely harci bevetéseket hajtott végre a hidegháború több konfliktusában, így a koreai és a vietnámi háborúban is. Két, egyenként 2000 lóerős Pratt & Whitney R-2800-as csillagmotorral volt felszerelve, maximális sebessége elérte az 570 km/órát, és jelentős fegyverzettel, belső bombakamrával, valamint szárny alatti géppuskákkal és rakétákkal rendelkezett.

Szolgálati ideje alatt sebességének és megbízhatóságának köszönhetően az egyik legsokoldalúbb bombázóként tartották számon.

