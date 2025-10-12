Amerikai könnyűbombázó szállt le Debrecenben

A kétmotoros könnyűbombázó típus, amelyet korábban a Flightradaron is észleltek, rövid időre landolt Debrecenben. A repülés iránt érdeklődők figyelmét felkeltette, hogy a gép koreai háborús festést visel, és amerikai lajstromban szerepel. A típus rendszeresen feltűnik légi bemutatókon - írja a haon.hu.

A repülőgép karbantartás céljából érkezett a Debreceni Repülőtérre.

A lap szerint már kilométerekről lehetett hallani a hangját.

A Douglas A-26/B-26 Invader

A Douglas A-26 Invader (1948 és 1965 között B-26 jelöléssel) amerikai fejlesztésű, kétmotoros könnyűbombázó és földi támogató repülőgép. A típust a Douglas Aircraft Company gyártotta, első felszállására 1942. július 10-én került sor.

A gép részt vett a második világháború harcaiban, és az utolsó amerikai dugattyús motoros bombázó volt, amely harci bevetéseket hajtott végre a hidegháború több konfliktusában, így a koreai és a vietnámi háborúban is. Két, egyenként 2000 lóerős Pratt & Whitney R-2800-as csillagmotorral volt felszerelve, maximális sebessége elérte az 570 km/órát, és jelentős fegyverzettel, belső bombakamrával, valamint szárny alatti géppuskákkal és rakétákkal rendelkezett.

Szolgálati ideje alatt sebességének és megbízhatóságának köszönhetően az egyik legsokoldalúbb bombázóként tartották számon.