Megrázó felvétel került elő a mentősről, aki fejbe rúgott egy hordágyon fekvő beteget

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az Országos Mentőszolgálat azonnali hatállyal megszüntette a munkaviszonyát annak a mentősnek, aki brutális módon bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben levő beteg férfit Heves vármegyében.

Az RTL Híradó egy felvételt is közzétette az esetről, amelyen az látható, hogy a mentős a hatvani vasútállomáson fejbe rúgja a peronon elhelyezett hordágyon fekvő férfit. A mentős a beteg mögött állt, majd váratlanul hátulról támadott. A felvételen az is látszik, hogy a hordágy körül többen is álltak, köztük vasutasok és két rendőr is, de a mentős támadása teljesen váratlan volt. A hordágy közelében álló rendőrök azt nyilatkozták a hírműsor riporterének, hogy nem vették észre, mi történik.

A rendőröket és a mentősöket a vasútőrök hívták, miután arra lettek figyelmesek, hogy a férfi zavartan viselkedik a peronon.

Úgy tűnt nekik, hogy a vonat elé akar ugrani.

A vasutasok fogták le, amíg megérkezett a segítség. Az RTL Híradó úgy értesült, hogy a férfinak húsz év után tönkrement a házassága, bánatában mehetett a vasútállomásra. Vélhetően azért, hogy véget vessen az életének. A szemtanúk állítása szerint nem volt egyszerű visszatartani, meg is kellett bilincselni.

Az Országos Mentőszolgálat feljelentést tett, továbbá belső vizsgálatot indított a történtek miatt, és a hatvani rendőrkapitányság is nyomoz az ügyben. A Heves vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűncselekmény gyanúja miatt indított nyomozást. A rendőrség szóvivőjének tájékoztatása szerint ha a mentőst bűnösnek találják, akár öt évre is börtönbe kerülhet, de ha kiderül, hogy a hordágyon fekvő férfinak esélye sem volt védekezni, az súlyosbíthatja a büntetést.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!