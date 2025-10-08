ARÉNA - PODCASTOK
two young businessmen shaking hands
Nyitókép: Peshkova/Getty Images

Tehetséggondozás, szakemberképzés – Megállapodott az MCC és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Infostart / MTI

A tehetséggondozás és a szakemberképzés érdekében együttműködési megállapodást kötött a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) – közölték az együttműködés résztvevői szerdán.

A megállapodás értelmében a két szervezet közösen dolgozik a hagyományos közoktatást kiegészítő, innovatív képzési programok fejlesztésén. Kapcsolatrendszerén keresztül az MKIK lehetőséget teremt arra, hogy az MCC diákjai a gazdaság kiemelkedő képviselőivel találkozzanak, emellett szakértő előadókat és mentorokat biztosít az alapítvány projektjeihez, míg az MCC gyakorlati tapasztalataival támogatja a hallgatókat.

A felek közös előadásokat, panelbeszélgetéseket, kutatási programokat és tanácsadói projekteket is szerveznek, az MCC pedig az együttműködés rendelkezésére bocsátja a kutatási adatbázisát. A pályakezdők képzését ösztöndíj-programokkal támogatják, és segítenek társadalmi felelősségvállalási kezdeményezések megvalósításában.

Az MCC Alapítvány elnöke a közlemény szerint úgy véli, hogy a magyar gazdaság jövője a jól képzett, felelősen gondolkodó fiatalokon múlik. Szalai Zoltán kiemelte, hogy az együttműködés teremtette lehetőségek segítik a szakemberek szakmai fejlődését és közösségi elkötelezettségét.

Nagy Elek, az MKIK elnöke a gondolkodó, egymásra építő tudásközösségek jelentőségét emelte ki a közleményben. Hozzátette: ma minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy ezek megerősödjenek, szerveződjenek, és új értelmet adjanak a jövő formálásának.

