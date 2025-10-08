ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.98
usd:
337.96
bux:
101345.95
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Kutyájának végzetes szenvedést okozott, felfüggesztett börtönbüntetést kap

Infostart / MTI

Állatkínzás bűntette miatt hat hónap, két év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte - tárgyalás mellőzésével hozott büntetővégzéssel - a Berettyóújfalui Járásbíróság azt a konyári férfit, aki bántalmazta, majd sorsára hagyta kutyáját - tudatta a Debreceni Törvényszék szóvivője.

Dobó Dénes a közleményében azt írta, a férfi 2024 júliusában a konyári házában egy vastagabb faággal bántalmazta keverék kutyáját, többször ráütött az állat lábára, hátára és fejére.

Az ütésektől a kutya vonyítani kezdett és a feje is vérzett. A vádlott nem törődött azzal, hogy az állatnak látható sérülést okozott, a kutyát egy másfél méteres lánccal kikötötte az udvar hátsó részén egy vashoz és letakarta egy hullámpala darabbal.

A férfi a nyári melegben napokig ott tartotta az ebet, nem gondoskodott megfelelő ellátásáról és orvoshoz sem vitte. A férfi a magatartásával különös szenvedést okozott a kutyájának, az eb ennek következtében elpusztult.

A büntetővégzés ellen nincs helye fellebbezésnek, de a kézbesítéstől számított 8 napon belül tárgyalás tartását lehet kérni - jelezte a szóvivő.

Kezdőlap    Belföld    Kutyájának végzetes szenvedést okozott, felfüggesztett börtönbüntetést kap

ítélet

állatkínzás

debreceni törvényszék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véget ért a menetelés, mínuszban zárt Amerika

Véget ért a menetelés, mínuszban zárt Amerika

Az ünnepek miatt foghíjasan nyitvatartó ázsiai piacokon jó volt a hangulat, a japán tőzsde zsinórban második napja ment új csúcsra, pozitívan reagálva arra, hogy a japán kormányzópárt a konzervatív Sanae Takaichit választotta új vezetőjévé, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet. Európában csendesen telik a nap, a délelőtti iránykeresés után elkezdett javulni a hangulat, de továbbra sem mutatnak jelentős elmozdulásokat a vezető részvényindexek. Az amerikai tőzsdék a pluszos nyitás után azonban lefordultak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sting Tour 2026: itt a Sting-koncert Budapest helyszíne, ennyibe kerülnek elővételben a Sting-jegyek

Sting Tour 2026: itt a Sting-koncert Budapest helyszíne, ennyibe kerülnek elővételben a Sting-jegyek

Sting Tour 2026: mikor lesz a Sting koncert 2026-ban, hol koncertezik Sting 2025-ben? Mennyibe kerülnek a Sting jegyek MVM Dome-ban, mennyi egy Sting koncert jegy ára?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israelis mark 7 October anniversary as talks on Gaza peace plan continue

Israelis mark 7 October anniversary as talks on Gaza peace plan continue

"The horror of that dark day will be forever seared in the memories of us all," UN Secretary General Antonio Guterres said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 03:40
Csomagban rendelte Csopakra a drogot a gyanúsított - videó
2025. október 7. 22:28
Jövőre 3 százalék körüli GDP-növekedéssel számol a kormány - a nap hírei
×
×
×
×