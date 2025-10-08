Kutyájának végzetes szenvedést okozott, felfüggesztett börtönbüntetést kap

Dobó Dénes a közleményében azt írta, a férfi 2024 júliusában a konyári házában egy vastagabb faággal bántalmazta keverék kutyáját, többször ráütött az állat lábára, hátára és fejére.

Az ütésektől a kutya vonyítani kezdett és a feje is vérzett. A vádlott nem törődött azzal, hogy az állatnak látható sérülést okozott, a kutyát egy másfél méteres lánccal kikötötte az udvar hátsó részén egy vashoz és letakarta egy hullámpala darabbal.

A férfi a nyári melegben napokig ott tartotta az ebet, nem gondoskodott megfelelő ellátásáról és orvoshoz sem vitte. A férfi a magatartásával különös szenvedést okozott a kutyájának, az eb ennek következtében elpusztult.

A büntetővégzés ellen nincs helye fellebbezésnek, de a kézbesítéstől számított 8 napon belül tárgyalás tartását lehet kérni - jelezte a szóvivő.