ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.29
usd:
337.13
bux:
101345.95
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hungarian 20.000 Ft banknotes and handcuffs
Nyitókép: Daniel Tamas Mehes/Getty Images

Büntetőjogász: ebben a formában nehezen lesz alkalmazható a vagyonelkobzás új szabálya

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

A vagyonszerzésnél a különös aránytalanság bizonyítása nagyon nehéz lesz, de most megfordul ennek a terhe, a törvényi vélelem az lesz, hogy az ellenkező bizonyításáig vagyonelkobzás alá esik majd a vagyon – mondta az InfoRádióban a friss törvénymódosítási tervezetről Borbély Zoltán büntetőjogász.

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Igazságügyi Minisztérium azt a törvénymódosítási tervezetet, amely egyebek mellett megváltoztatná a vagyonelkobzás szabályait. Bevezetnék az ismeretlen eredetű vagyon elkobzásának intézményét. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy öt évre visszamenőleg azt a vagyont is el lehet majd kobozni a bűnözőktől, amit ők szereztek vagy tőlük a rokonaik – még akkor is, ha a vagyon bűnös eredete nem bizonyítható, csak vélelmezhető.

„A kormány honlapjára felkerült tervezet szerint az ellenkező bizonyításáig vagyonelkobzás alá eső vagyonnak kell tekinteni és vagyonelkobzást kell elrendelni arra a bűnszervezetben részt vevő személy elleni büntetőeljárás megindítását megelőző öt évben szerzett vagyonra is, amelyet más személy a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan” – ismertette az InfoRádióban Borbély Zoltán ügyvéd.

A büntetőjogász úgy véli, nagyon nehezen alkalmazhatók a „különösen aránytalan” részre vonatkozó szabályok, ugyanis a bűnszervezetben részt vevőnek kell bizonyítania azt, hogy a vagyon nem bűnös eredetű. Bár egyetért azzal, hogy meg kell vizsgálni a hozzátartozókat, a kapcsolatrendszert, de elképzelhetőnek tartja azt is, hogy valaki az életviteléből eredően jut vagyonhoz, és egyáltalán nem biztos, hogy a bűnszervezetben részt vevőtő szerezte a vagyonát. ”Nagyon fontos, hogy ez egy törvényi vélelem, az ellenkező bizonyításáig vagyonelkobzás alá eső vagyonnak kell tekinteni ezt a vagyont” – emelte ki Borbély Zoltán. Tehát a módosítás értelmében megfordul a bizonyítási teher, és a törvényi vélelemmel szemben kell bizonyítani, hogy nem különösen aránytalan az adott vagyon.

„Nyilván itt arról van szó, hogy mondjuk egy átlagos jövedelemmel élő ember egyszer csak kap egy nagy értékű luxusautót, vagy egyszer csak kap egy olyan vagyontömeget, amelyet az eddigi életvitele nem indokolt” – fogalmazott Borbély Zoltán.

Arra is kitért, hogy ha valakit bűnszervezetben ítélnek el, mondjuk kábítószer-kereskedelem miatt, elképzelhető az is, hogy más hozzátartozóival kapcsolatban is megindul a büntetőeljárás pénzmosás miatt. Ilyenre volt és van is példa az ügyvéd gyakorlatában is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Büntetőjogász: ebben a formában nehezen lesz alkalmazható a vagyonelkobzás új szabálya

elkobzás

igazságügyi minisztérium

bűnözés

borbély zoltán

vagyonelkobzás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csonka Szabolcs: a szupravezető kvantumchipek az új Nobel-díjasok kutatásán alapulnak

Csonka Szabolcs: a szupravezető kvantumchipek az új Nobel-díjasok kutatásán alapulnak

A brit John Clarke, a francia Michel H. Devoret és az amerikai John M. Martinis kapja az idei fizikai Nobel-díjat a makroszkopikus kvantummechanikai alagúteffektus és az energiakvantálás felfedezéséért egy elektromos áramkörben. Csonka Szabolcs, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense beszélt a felfedezések jelentőségéről az InfoRádióban.
 

Kvantumfolyamatok: különleges kísérletért járt a fizikai Nobel-díj

Ünnepelik, de ő erről mit sem tud – nem elérhető a friss Nobel-díjas tudós

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sorban áll a világ a nyugati vadászgépeket lelövő J-10C-ért: újabb hatalom csapott le rá

Sorban áll a világ a nyugati vadászgépeket lelövő J-10C-ért: újabb hatalom csapott le rá

A Defense News arról írt, hogy Banglades lehet Kína és Pakisztán után a harmadik ország, amely üzemben tarthatja a 4,5 generációs J-10C vadászgépet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lekapcsolták a nagypályás magyar orvosbárókat: óriási pénzt szedtek össze a betegektől

Lekapcsolták a nagypályás magyar orvosbárókat: óriási pénzt szedtek össze a betegektől

Vesztegetés gyanújával fogtak el két főorvost és egy szociális munkást Budapesten - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Our happy life turned into hell,' says released hostage as Israel marks 7 October anniversary

'Our happy life turned into hell,' says released hostage as Israel marks 7 October anniversary

Meanwhile indirect talks between Israel and Hamas aimed at securing a deal to end the war in Gaza are continuing in Egypt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 7. 19:40
Rárepült a versenyhivatal a szúnyogirtási ágazatra
2025. október 7. 18:59
Súlyos helyzetben a magyar gazdaság fontos ágazata, megindult a felmentősereg - fotók
×
×
×
×