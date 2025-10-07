Büntetőjogász: ebben a formában nehezen lesz alkalmazható a vagyonelkobzás új szabálya

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Igazságügyi Minisztérium azt a törvénymódosítási tervezetet, amely egyebek mellett megváltoztatná a vagyonelkobzás szabályait. Bevezetnék az ismeretlen eredetű vagyon elkobzásának intézményét. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy öt évre visszamenőleg azt a vagyont is el lehet majd kobozni a bűnözőktől, amit ők szereztek vagy tőlük a rokonaik – még akkor is, ha a vagyon bűnös eredete nem bizonyítható, csak vélelmezhető.

„A kormány honlapjára felkerült tervezet szerint az ellenkező bizonyításáig vagyonelkobzás alá eső vagyonnak kell tekinteni és vagyonelkobzást kell elrendelni arra a bűnszervezetben részt vevő személy elleni büntetőeljárás megindítását megelőző öt évben szerzett vagyonra is, amelyet más személy a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan” – ismertette az InfoRádióban Borbély Zoltán ügyvéd.

A büntetőjogász úgy véli, nagyon nehezen alkalmazhatók a „különösen aránytalan” részre vonatkozó szabályok, ugyanis a bűnszervezetben részt vevőnek kell bizonyítania azt, hogy a vagyon nem bűnös eredetű. Bár egyetért azzal, hogy meg kell vizsgálni a hozzátartozókat, a kapcsolatrendszert, de elképzelhetőnek tartja azt is, hogy valaki az életviteléből eredően jut vagyonhoz, és egyáltalán nem biztos, hogy a bűnszervezetben részt vevőtő szerezte a vagyonát. ”Nagyon fontos, hogy ez egy törvényi vélelem, az ellenkező bizonyításáig vagyonelkobzás alá eső vagyonnak kell tekinteni ezt a vagyont” – emelte ki Borbély Zoltán. Tehát a módosítás értelmében megfordul a bizonyítási teher, és a törvényi vélelemmel szemben kell bizonyítani, hogy nem különösen aránytalan az adott vagyon.

„Nyilván itt arról van szó, hogy mondjuk egy átlagos jövedelemmel élő ember egyszer csak kap egy nagy értékű luxusautót, vagy egyszer csak kap egy olyan vagyontömeget, amelyet az eddigi életvitele nem indokolt” – fogalmazott Borbély Zoltán.

Arra is kitért, hogy ha valakit bűnszervezetben ítélnek el, mondjuk kábítószer-kereskedelem miatt, elképzelhető az is, hogy más hozzátartozóival kapcsolatban is megindul a büntetőeljárás pénzmosás miatt. Ilyenre volt és van is példa az ügyvéd gyakorlatában is.