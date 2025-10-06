ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2025. május 20. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője felszólal a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 20-án. MTI/Kovács Attila
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Vizsgálóbizottság helyett a gyermekvédelem válságáról vitázhatnak a parlamentben

Infostart

A Demokratikus Koalíció parlamenti vitanapot kezdeményezett a gyermekvédelem válságáról, miután a kormánypártok elutasították a vizsgálóbizottság felállítását.

„A gyermekvédelem válsága és a Szőlő utcai javítóintézet ügye – mit tesz az állam a gyermekek biztonságáért?” címmel nyújtott be a parlamenti vitanapra vonatkozó kezdeményezést a Demokratikus Koalíció - írja a hvg.hu. A több ellenzéki képviselő által támogatott vitanap megtartását azzal indokolják, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben történtek nyilvánvalóvá tették, hogy a jelenlegi intézményi rendszer nem képes biztosítani a rábízott gyermekek és fiatalok biztonságát. A képviselők azt szeretnék, hogy a vitanap október 27-én legyen.

A párt korábban parlamenti vizsgálóbizottságot szeretett volna a témában, de azt a kormánypártok leszavazták. Ezt követően jelentette be Dobrev Klára pártelnök a parlamenti vita kezdeményezését, amit 40 képviselő támogatott aláírásával.

A problémák között szerepel az intézmények alulfinanszírozottsága és szakemberhiánya, a nevelők, gyermekfelügyelők túlterheltsége és megalázóan alacsony bérezése, az átláthatatlan működés, amely teret ad a visszaéléseknek, valamint a hatékony ellenőrzés és számonkérés hiánya.

A kezdeményezést aláíró képviselők szerint a meglévő problémák miatt a parlamenti vitanapon a következőket szükséges megvitatni: milyen állapotban van a gyermekvédelem, hogyan előzhetők meg a visszaélések és bántalmazások, milyen intézkedésekkel biztosítható az intézményekben élő gyermekek emberhez méltó, biztonságos környezete, és hogyan erősíthető meg a gyermekvédelem valódi társadalmi funkciója.

A vita napját a vasárnapi benyújtástól 14 és 28 nap között kell kitűznie Kövér László fideszes házelnöknek.

