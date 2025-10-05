ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 5. vasárnap Aurél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Madrid voting for elections of the community for government. hand voting in a poll Getty Images
Nyitókép: Alfonso Sangiao/Getty Images

Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást

Infostart / MTI

Ormosbányán és Nemesládonyban polgármestert, Tiszaburán polgármestert és képviselőket, Miháldon pedig képviselőket választanak.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ormosbányán azért rendeznek időközi polgármester-választást, mert a tavaly júniusban megválasztott Diószeghy István Zoltán polgármester június 21-én elhunyt. Az időközi választáson nyolc független jelölt indul: Karsainé Ugari Katalin, Horváthné Balogh Gyöngyi, Musa Gusztáv, Simon Adrienn, Vargáné Pál Hajnal, Bakos Éva, Almási Aurélia és Zabari Lóránd. A településen két szavazókörből összesen több mint 1100 választópolgár adhatja majd le a voksát.

A Vas vármegyei Nemesládony községben azért kell időközi polgármester-választást rendezni, mert a települést 2019 óta vezető Rubóczkiné Börczy Viktória (független) július 4-én mondott le tisztségéről. Az időközi választáson két független jelölt indul: Kira Emil Attiláné és Kancsérné Balogh Arienn, a választói névjegyzékben közel 150-en szerepelnek.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán polgármestert és hattagú képviselő-testületet választanak a helyiek, miután korábban a testület a feloszlásáról döntött. A polgármesteri tisztségért három jelölt indul: Farkas László (Fiatal Romák Országos Szövetsége-FIROSZ), aki több éven keresztül volt településvezető, Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége-CIKöSZ) és Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület- ORFME), aki 2024-ben nyerte el a polgármesteri tisztséget. A képviselő-választáson 70 jelölt indul, közülük 52-en függetlenek, a FIROSZ, a CIKöSz és az ORFME külön-külön hat-hat jelöltet indít. A választáson közel kétezren szavazhatnak.

A zalai Miháldon három új önkormányzati képviselőt választanak, miután a polgármesterrel együtt ötfős testületből hárman is lemondtak. A településen márciusban választottak új polgármestert Bakonyi Kornél személyében, mert a tavaly megválasztott települési vezető, Tollárné Tóth Tímea lemondott, de ezt követően ketten távoztak a testületből, harmadik társuk pedig júliusban adta vissza a mandátumát.

A törvényes határidőig összesen 15 jelöltet vettek nyilvántartásba, de időközben hárman visszaléptek. A falu több mint 600 szavazópolgára így most 12 képviselőjelölt közül választhat, közöttük van két korábbi polgármester is, a 2011-24-ig a tisztséget betöltő Gerő Sándor, valamint az év elején lemondott Tollárné Tóth Tímea is.

Szavazni reggel hattól este hétig lehet.

Kezdőlap    Belföld    Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást

önkormányzati választás

polgármester

képviselő

választás

időközi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új vállalkozási hitelprogramot jelentett be Orbán Viktor

Új vállalkozási hitelprogramot jelentett be Orbán Viktor

"Október 6-tól lesz egy magyar kis- és középvállalkozások számára elérhető, 150 millió forintos felső értékű hitel, amely fix 3 százalékos kamatozású" - jelentette be. A kormány dolgozik egy vállalkozási adócsökkentési programon is. Kérdésre válaszolva vallott arról is, mit szokott esténként csinálni, ha nem tud elaludni, és nyugtalanul forgolódik az ágyában; sporttal kapcsolatos.
 

VOSZ: új távlatok nyíltak a vállalkozók előtt

VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új AI-stratégiát készít elő az Európai Bizottság

Új AI-stratégiát készít elő az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság új stratégiát készít elő az európai mesterséges intelligencia fejlesztésének előmozdítására, csökkentve a külföldi szolgáltatóktól való függőséget a globális AI-versenyben - közölte a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új turisztikai szenzáció a Balaton fővárosában: lenyűgöző élő múzeum vár + Videó

Új turisztikai szenzáció a Balaton fővárosában: lenyűgöző élő múzeum vár + Videó

A 13 hektáros keszthelyi botanikus kert egyrészt egy élő múzeum, ahol nem vitrinekben láthatóak a növények, a természet értékei, másrészt egy élő tanterem is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says he hopes to announce hostage release in the 'coming days'

Netanyahu says he hopes to announce hostage release in the 'coming days'

Hamas will disarm "the easy way or the hard way", Israel's PM says after the group gave its response to a peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 5. 06:40
Kicsi volt a ponty, de a bírság hatalmas: a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. nem hallgat
2025. október 4. 20:36
A magyar kormányfő gratulált a visszatérő Andrej Babisnak
×
×
×
×