Több meghatározó szerkesztőség is megszakította a kapcsolatot a Media1 portállal

Elsőként, még 2022-ben az Index döntött úgy, hogy nem kíván együttműködni a Media1-gyel, amely több, erősen kritikus írást jelentetett meg a vezető hírportállal kapcsolatban, sőt per is indult a két szervezet között.

A sort idén szeptemberben az RTL Magyarország folytatta, Kolosi Péter szeptember 18-án jelentette be, hogy az RTL megszakít minden kapcsolatot a Media1-gyel, valamint annak főszerkesztőjével, Szalay Dániellel. „Az elmúlt több mint egy évben egy szereplő, Szalay Dániel, a nyilvánosságot felhasználva következetesen és tendenciózusan álhíreket és féligazságokat terjesztett az RTL-ről” – írta posztjában a vezérigazgató-helyettes.

Ezt követően jelentette be a Telex és a G7 lapok vezérigazgatója, Pusztay András, hogy a Telex is hasonlóan döntött, és megszakítottak minden kapcsolatot és kommunikációt a Media1-gyel.

A fenti két médiumhoz hasonlóan az ATV Csoport is közleményt adott ki: a médiaszolgáltató szintén arról döntött, hogy a továbbiakban nem kíván együttműködni a Media1-gyel.