ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.95
usd:
332.09
bux:
99026.8
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Több meghatározó szerkesztőség is megszakította a kapcsolatot a Media1 portállal

Infostart

Az Index, az RTL, és a Telex után az ATV is bejelentette, hogy megszakít minden kapcsolatot a médiaügyekkel foglalkozó portállal.

Elsőként, még 2022-ben az Index döntött úgy, hogy nem kíván együttműködni a Media1-gyel, amely több, erősen kritikus írást jelentetett meg a vezető hírportállal kapcsolatban, sőt per is indult a két szervezet között.

A sort idén szeptemberben az RTL Magyarország folytatta, Kolosi Péter szeptember 18-án jelentette be, hogy az RTL megszakít minden kapcsolatot a Media1-gyel, valamint annak főszerkesztőjével, Szalay Dániellel. „Az elmúlt több mint egy évben egy szereplő, Szalay Dániel, a nyilvánosságot felhasználva következetesen és tendenciózusan álhíreket és féligazságokat terjesztett az RTL-ről” – írta posztjában a vezérigazgató-helyettes.

Ezt követően jelentette be a Telex és a G7 lapok vezérigazgatója, Pusztay András, hogy a Telex is hasonlóan döntött, és megszakítottak minden kapcsolatot és kommunikációt a Media1-gyel.

A fenti két médiumhoz hasonlóan az ATV Csoport is közleményt adott ki: a médiaszolgáltató szintén arról döntött, hogy a továbbiakban nem kíván együttműködni a Media1-gyel.

Kezdőlap    Belföld    Több meghatározó szerkesztőség is megszakította a kapcsolatot a Media1 portállal

média

index

pusztay andrás

atv

telex

rtl magyarország

kolosi péter

szalay dániel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Különleges BL-nap: Liverpool-meccs három magyarral, a kínai határnál a Real és a sarkkörön túl a Tottenham

Különleges BL-nap: Liverpool-meccs három magyarral, a kínai határnál a Real és a sarkkörön túl a Tottenham

Nem kevesebb, mint 8602 kilométer van autóúton két kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzés helyszíne között. Még soha nem rendeztek ennyire északon és ennyire keleten BL-meccset. Kazahsztánban, 300 kilométernyire a kínai határtól játszik a Real Madrid, az Északi sarkkörön túl a Tottenham. E kettőn kívül még további hét meccs szerepel a programban, köztük a talán három magyarral rendezett Galatasaray–Liverpool találkozó.
 

Járványszerű jegyüzérkedés és hamis jegyek borítják ki a PL-drukkereket

VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rákapcsolt a forint, már 390 alatt az euró árfolyama

Rákapcsolt a forint, már 390 alatt az euró árfolyama

Kedden reggel 391 felett alakult a forint árfolyama az euróval szemben, délelőtt azonban erősödni kezdett. Az elmúlt napok csendesebb kereskedést hoztak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jöhet az újabb reptéri sztrájk? Lufthansa-szigor ellen tüntetnek a pilóták

Jöhet az újabb reptéri sztrájk? Lufthansa-szigor ellen tüntetnek a pilóták

A légitársaság eddig ellenállt a nyugdíjjogok megerősítésére irányuló követeléseknek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump sets Hamas deadline to respond to peace plan as Israel says it will resist Palestinian statehood

Trump sets Hamas deadline to respond to peace plan as Israel says it will resist Palestinian statehood

The US President says "it's going to be a very sad end" if Hamas rejects the deal - Qatar says the group are studying the proposal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 16:36
A Tisza feküdt keresztben a MÁV-hitel sínjén?
2025. szeptember 30. 16:01
Íme a teóriák: 50 éve nem oldódik meg a rejtély a Malév-gép katasztrófája körül
×
×
×
×