Kormányzásra felkészítő szakértőt "igazolt" a Tisza Párt

A kormányzásra felkészülést segítő szakértővel erősít a Tisza Párt - írja a HVG.hu. Tanács Zoltán irányítja a Tisza programalkotását is.

Tanács Zoltán a párt közlése szerint több mint 25 évig dolgozott vezetési és informatikai tanácsadóként egy magyar alapítású, nemzetközi tanácsadó cégnél, amely Németország egyik legnagyobb vezető tanácsadó vállalata; a cég árbevétele eléri a 300 millió eurót, és világszerte több mint 2000 munkatársa van.

A szakember idén márciusban mondott le felsővezetői és tulajdonosi pozíciójáról, majd mintegy féléves szünet után csatlakozott a Tisza Párthoz.

Pályafutása első 15 évében főként közigazgatási projekteken dolgozott - önkormányzatoknál, minisztériumoknál, egyetemeken, az egészségügyben és állami nagyvállalatoknál.

Az elmúlt 10 évben elsősorban informatikával, információbiztonsággal, digitalizációval és mesterségesintelligencia-megoldásokkal foglalkozott.

A Tisza szerint az angolul és németül kiválóan beszélő Tanács Zoltán "az ország egyik legfelkészültebb programmenedzsere".

A párt számít széles körű tapasztalatára, konszenzusteremtő, párbeszédre nyitott személyiségére, kiemelkedő hatékonyságára is.