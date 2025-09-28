ARÉNA
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
simple picture about Lake Balaton in Hungary from Badacsony beach with blue sky and cloud refletion on the water .
Nyitókép: I love takeing photos and i thin/Getty Images

Horror áron kínálnak egy telket a Balatonnál

Infostart

Az építési telek adottságai révén akár saját kikötő kialakítása is megvalósítható a területen.

Még egy lottófőnyeremény is kevés lehet, hogy hozzájussunk ahhoz a különleges balatoni telekhez, amelyet Balatonkenesén kínálnak eladásra - írja a Veszprém vármegyei hírportál nyomán a 24.hu.

A Balaton keleti medencéjében, Budapesttől alig másfél órányi autózásra lévő exkluzív, közvetlen vízparti ingatlan 21 500 négyzetméteres méretével és 152 méternyi saját partszakaszával igazi ritkaságnak számít. A balatoni telekről lenyűgöző panoráma nyílik egészen a Tihanyi-félszigetig, a táj minden évszakban egyedülálló élményt nyújt.

A szabályozási feltételek lehetővé teszik új épületek elhelyezését az önkormányzati főépítész jóváhagyásával. Az építési telek adottságai révén akár saját kikötő kialakítása is megvalósítható, de a horgonyjel megléte nem képezi a vételár részét – olvasható a hirdetésben.

A terület három helyrajzi számon található, mindhárom tehermentes és 1/1 arányban tulajdonolt belterületi ingatlan, amelyek később akár össze is vonhatók.

Ami pedig a legfontosabb: a 2,15 hektáros telek ára 5 milliárd 250 millió forint.

Néhány éve “csupán” 490 millió forintért kínáltak eladásra egy mesés kúriát Tihanyban, idén viszont a tó északi partján, Zánka és Révfülöp között a magánstranddal, stégekkel, panorámás épületekkel és óriási telekkel rendelkező balatoni luxusingatlan eladási ára jócskán meghaladta a 4 milliárd forintot.

Címképünk illusztráció

