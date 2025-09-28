ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Fontos döntést hozott a Tisza Párt

Infostart

A Tisza Párt úgy határozott, hogy a képviselőjelöltek kiválasztásának nyilvánosság előtt zajló részét csak novemberben indítják el.

Magyar Péter szerint az intézkedésre az érintettek személye és családja védelmének érdekében volt szükség. A pártvezető kifejtette, mi várható a következő hetekben.

A Tisza Párt elnöke a közösségi oldalára írta ki, hogy „pártja egyszerre fogja bejelenteni az összes egyéni választókerületben azt a 3-3 jelöltet, akiket a szervezet közössége és az adott választókerület lakosságának bizalmába ajánlanak”.

Az Index szerint arról is beszámoltak, hogy a pozíciókra tízezren jelentkeztek, akik közül ezret meghallgattak, a kiválasztási folyamat a végéhez közeledik. Kiemelte, óvatosnak kell lenniük, miután lejáratások érték Forsthoffer Ágnes alelnököt, valamint kirúgtak egy mentős vezetőt. Emellett megemlítette az öngyilkosságot elkövető hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt is. A pénteki tüntetésen Márki-Zay Péter polgármester a portálnak azt nyilatkozta:

a Tisza Párt örülhet annak, hogy nincsenek előre bejelentett jelöltjei.

A pártvezető kijelentette, a Tiszában úgy döntöttek, hogy a szervezet „minden emberi erőforrását a Nemzet Hangja szavazásra és az utcai jelenlétre, valamint a Tisza Szigetek és a több tízezres önkéntes hálózatuk bővítésére és a Tisza Világ applikáció minél szélesebb rétegekhez való eljuttatására fordítja”.

Hozzátette, hogy az érintettek személye és családja védelmének érdekében a kiválasztási folyamat nyilvánosság előtt zajló részét jelentősen lerövidítik, és csak november elején indítják el. Azt is megemlítette, hogy a Fidesz több képviselőjelöltjét lecserélheti. Ami ismert, hogy Magyar Péter indul el Hegyvidéken.

Kezdőlap    Belföld    Fontos döntést hozott a Tisza Párt

képviselőjelölt

jelöltállítás

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A 15 évesek 27 százaléka funkcionális analfabéta – az oktatásban sürgős változtatás kell a szakértő szerint

A 15 évesek 27 százaléka funkcionális analfabéta – az oktatásban sürgős változtatás kell a szakértő szerint

Ne elektronikus bébiszitterként használják a különböző digitális eszközöket, ezt mondjuk szakemberek tíz éve, és nem jobb a helyzet – mondta az InfoRádióban Sipos Zsóka, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója. Az oktatási módszerek változtatását javasolja, differenciált képzést, hogy azok a gyerekek is megtanuljanak olvasni, elsajátítsák a szövegértést, akik nem olvasó közegből érkeznek.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zsákutcába került Oroszország gazdasága, már a Kreml sem titkolja

Zsákutcába került Oroszország gazdasága, már a Kreml sem titkolja

Oroszország gazdasága három évvel a háború kitörése után látszólag még mindig működik, de egyre több repedés jelenik meg a felszínen. A hivatalos adatok szerint két évig tartó erős növekedés után 2025-ben már alig éri el az 1 százalékot a bővülés, miközben a költségvetési hiány gyorsan nő. A Kreml szeptemberben kénytelen volt bejelenteni az áfa 22 százalékra emelését és a kedvezmények megszüntetését, hogy pótolja az egyre nagyobb bevételkiesést. A háborús kiadások felfújják a statisztikákat, de a bankrendszerben már a nem teljesítő hitelek aránya nő, a magánszektor pedig recesszióval küzd. Egyre nehezebb eldönteni, hogy az orosz gazdaság még a díszletek mögött rejlő valóságot takarja, vagy már maga is a Baudrillard-i szimulákrum világában él.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el

Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el

A szakértők szerint az Otthon Start hitel számításánál mindig az értékbecslő által megállapított nettó alapterületet veszik figyelembe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump orders deployment of troops to Portland and authorises 'full force'

Trump orders deployment of troops to Portland and authorises 'full force'

The president says the latest move to send troops to a major US city is "necessary" to protect immigration detention facilities.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 27. 20:15
Nagyon örülhet, aki eltaláta ezt az öt számot!
2025. szeptember 27. 20:00
A 15 évesek 27 százaléka funkcionális analfabéta – az oktatásban sürgős változtatás kell a szakértő szerint
×
×
×
×