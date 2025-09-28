Elköszöntek Káncz Csabától

„Káncz Csaba külsős szerzőként, alkalomszerűen, geopolitikai tematikájú anyagokat készített a Privátbankár szerkesztőségének. A történtek után az együttműködés minden formáját azonnali hatállyal megszüntettük Káncz Csabával, szerződését közös megegyezéssel felbontottuk” – írta a Telexnek Gáspár András, a Privátbankár lapigazgatója.

A lapnak azért küldtünk kérdést erről, mert a kormányközeli Mandiner vasárnap arról írt, hogy a korábban a Privátbankáron és az Mforon is publikáló Káncz neve eltűnt a Privátbankár impresszumából.

A lapigazgató megjegyezte azt is, hogy a Privátbankárnál fontosnak tartják, hogy eleget tegyenek az újságírás szakmai és és etikai szabályainak. Ezt elvárják a külsős szerzőktől is, „még akkor is, ha az említett Facebook-bejegyzést az Igazságügyi Minisztérium jelentése szerint is magánszemélyként, és nem újságíróként írta”.

A levél utóbbi mondata Tuzson Bence szerdán megjelent háromoldalas jelentésére utal, amelyben a miniszter leírta, hogy Káncz Csabát tanúként hallgatták ki a Szőlő utcai üggyel összefüggésben.

A miniszteri jelentésében az áll, hogy Káncznak nincsenek bizonyítékai a kormánytagok érintettségéről szóló állításaira, azokat „egy országosan ismert befolyásos politikus család befolyásos tagjától szerezte”.