2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
Elköszöntek Káncz Csabától

Infostart

Szakmai etikai okokból azonnal megszüntette az együttműködést Káncz Csaba külsős szerzővel a Privátbankár, miután a szerző neve eltűnt a lap impresszumából. A döntést a lapigazgató Gáspár András azzal indokolta, hogy a Szőlő utcai javítóintézet ügyével összefüggő kijelentések sértik az újságírás etikai szabályait, annak ellenére, hogy Káncz azokat magánszemélyként tette.

„Káncz Csaba külsős szerzőként, alkalomszerűen, geopolitikai tematikájú anyagokat készített a Privátbankár szerkesztőségének. A történtek után az együttműködés minden formáját azonnali hatállyal megszüntettük Káncz Csabával, szerződését közös megegyezéssel felbontottuk” – írta a Telexnek Gáspár András, a Privátbankár lapigazgatója.

A lapnak azért küldtünk kérdést erről, mert a kormányközeli Mandiner vasárnap arról írt, hogy a korábban a Privátbankáron és az Mforon is publikáló Káncz neve eltűnt a Privátbankár impresszumából.

A lapigazgató megjegyezte azt is, hogy a Privátbankárnál fontosnak tartják, hogy eleget tegyenek az újságírás szakmai és és etikai szabályainak. Ezt elvárják a külsős szerzőktől is, „még akkor is, ha az említett Facebook-bejegyzést az Igazságügyi Minisztérium jelentése szerint is magánszemélyként, és nem újságíróként írta”.

A levél utóbbi mondata Tuzson Bence szerdán megjelent háromoldalas jelentésére utal, amelyben a miniszter leírta, hogy Káncz Csabát tanúként hallgatták ki a Szőlő utcai üggyel összefüggésben.

A miniszteri jelentésében az áll, hogy Káncznak nincsenek bizonyítékai a kormánytagok érintettségéről szóló állításaira, azokat „egy országosan ismert befolyásos politikus család befolyásos tagjától szerezte”.

Kezdőlap    Belföld    Elköszöntek Káncz Csabától

semjén zsolt

tuzson bence

privátbankár

