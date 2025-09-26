Újabb viharok a pesti Bulinegyedben: ülésen vitáznak a kiválásról

Korábban Frölich Róbert főrabbi és Szabó György rabbi népszavazási kezdeményezést indított, hogy Belső-Erzsébetváros, a bulinegyed váljon ki a VII. kerületből és csatlakozzon valamelyik szomszédos kerülethez. A két rabbi szerint az Erzsébetvárosi Önkormányzat magára hagyta a lakókat, nem oldja meg a köztisztasági, közbiztonsági és közlekedési problémákat.

Niedermüller Péter polgármester rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze hétfőre, hogy kiálljanak a kerület területi egységének megőrzése mellett – olvasható Index összefoglalójában. Eszerint az ülés témája:

„Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata képviselő-testülete kiáll Erzsébetváros területi egységének megőrzése mellett, a kerület működéséért, közösségi identitásáért és jövőjéért. Nem támogat olyan kezdeményezést, mely Erzsébetváros közigazgatási területének megváltoztatására irányul.”

A rabbik korábban polgárőrséget is alapítottak a bulinegyedben, októberben pedig lakossági fórumot szerveznek a kiválás ügyében.