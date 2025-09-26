ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
Lomok a VIII. kerületi Lujza utcában 2015. március 26-án. A lakosság minden évben igénybe veheti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel közösen szervezett, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatást.
Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán

Óbudai polgármester: szombattól a korábban meghirdetett rend szerint folyik a lomtalanítás a III. kerületben

Infostart / MTI

A lomtalanítás a III. kerületben szombattól a korábban meghirdetett rend szerint folyik - közölte Kiss László a kerület polgármestere a Facebook-oldalán pénteken.

A polgármester tájékoztatása szerint sikeres volt a tárgyalás a MOHU-val, a lomtalanítás a III. kerületben szombattól a korábban meghirdetett rend szerint folyik. Hozzátette: jövő szerdán és csütörtökön pót lomtalanítási napok lesznek, amikor azok tehetik majd ki a lomjaikat, akik az önkormányzat kérésére ezt korábban nem tették meg.

Kiss László kiemelte: továbbra is elfogadhatatlannak tartják, hogy "a MOHU semmibe vette a III. kerületieket, és kizárólag a polgármester fenyegetésére voltak hajlandóan érdemi tájékoztatást adni és inté

"Elfogadhatatlannak tartjuk azt is, hogy a MOHU által okozott szemétcunami felelősségét a dolgozókra kívánják hárítani, hiszen nem a sztrájkolók voltak azok, akik a szükséges tájékoztatást elmulasztották" - írta a polgármester.

Kiss László hozzátette, fenntartják követelésüket, és a MOHU Budapest vezetőinek le kell mondaniuk. "Belső vizsgálatnak kell indulnia, hogy kiderüljön, hogyan fordulhatott elő a lomtalanítás összeomlása, és az, hogy napokig semmilyen lakossági és önkormányzati kommunikációt nem folytatott a cég" - írta, kiemelve, az óbudaiak válaszokat követelnek, kinek a felelőssége, "hogy napokig térdig jártak a szemétben".

A kerület vezetője jelezte azt is, az önkormányzatnak jelentős többletkiadása származott a MOHU hibájából, "amit az utolsó fillérig" be kívánnak hajtani. "Abban az általunk lehetségesnek tartott esetben, ha a MOHU mégsem tudja a vállalásait tartani és szombatot követően jelentős mennyiségű szemét marad a közterületeinken,

akkor a növekvő járványveszély miatt feljelentést fogunk tenni a cég ellen" - tette hozzá a polgármester.

Óbuda-Békásmegyer önkormányzata szerdán arra kérte a III. kerület lakóit, hogy az előzetesen meghirdetett lomtalanítás ellenére, a MOHU dolgozóinak sztrájkja miatt ne tegyenek ki hulladékot, lomot a közterületre további tájékoztatásig.

24 ÓRA
