ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.84
usd:
333.91
bux:
98381.33
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A felújítás miatt bezárt Keleti pályaudvar főcsarnoka 2025. augusztus 25-én. Folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25. és szeptember 20. között négy hétre lezárják a központi pályaudvart.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Elhunyt Székely Tamás

Infostart

Meghalt Székely Tamás, a MÁV-szignál alkotója. Egyetlen zeneművel írta be magát a történelembe: a dallam célja az volt, hogy felkészítse az utazókat a fontos közleményekre, felváltva az egyhangú „Figyelem, figyelem!” felhívásokat.

Meghalt Székely Tamás, aki a MÁV Távközlési és Biztosítóberendezési Központi Főnökség Rádió- és Készülékfejlesztési Csoport vezetőjeként, egyetlen zeneművel írta be magát a történelembe. A MÁV-csoport Facebook-oldalán közölte, hogy életének 100. évében halt meg – szúrta ki az Index.

Ő volt az, aki 1964-ben üzembe állított MÁVOX hangrendszer adottságait ismerve, a MÁV jeligés pályázatára benevezve, 1972-ben megalkotta a D-A-H-A-Fisz-G-Fisz dallamsort. Nem csupán szignált tervezett, hanem teljesen elektronikus, mozgó elemek nélküli műszaki berendezést is hozzá, a DG-1-et (dallamgenerátor 1), amely 1973 októberében csendült fel először a Keleti pályaudvaron – áll a bejegyzésben.

Mint írják, a „Tilinkó” – ahogy az utasok becézték – a MÁV egységes utastájékoztatásának alapja lett, és „mára igazi hungarikummá nemesedett”. A dallam célja az volt, hogy felkészítse az utazókat a fontos közleményekre, felváltva az egyhangú „Figyelem, figyelem!” felhívásokat.

Kiemelték, Székely Tamás munkája bebizonyította, hogy egy mérnöki zsenialitás és egy finom dallam párosításával „olyan emlékezetes hangzásvilágot lehet teremteni, amely generációkon át elkísér minket”.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Székely Tamás

gyászhír

zene

máv

halálhír

székely tamás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Találkozzon végre az ukrán és az orosz elnök! - fakadt ki a finn elnök

"Találkozzon végre az ukrán és az orosz elnök!" - fakadt ki a finn elnök

A Fox Newsnak a helyzetet értékelve azt mondta, hogy a Donald Trump amerikai elnök által kedden megütött élesebb hangnem Oroszországgal szemben változtathat az események menetén
 

Orosz-amerikai külügyminiszteri megbeszélés, árnyékában egy Orbán-Trump eszmecsere

Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben: több ezer kilométerre elszállnak drónjaink

Oroszok zavarhattak egy NATO-missziós gépet Kalinyingrád környékén

Kis-Benedek József: az orosz légtérsértésekkel új fázis kezdődött, eszkalálódik az ukrajnai háború

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányinfó: Magyarország hatalmas veszélybe kerülhet az orosz energiaimport ellehetetlenítése miatt

Kormányinfó: Magyarország hatalmas veszélybe kerülhet az orosz energiaimport ellehetetlenítése miatt

A kormány döntött a fegyverpénz újabb kifizetéséről, amelyet a rendőrök, katonák, pénzügyőrök, nemzetbiztonsági dolgozók, valamint a határvadászok és tisztjelöltek is megkapnak. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy január 1-jétől a 30–40 év közötti, kétgyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó-mentességet élvezhetnek, miközben az adókedvezmények mértéke is jelentősen emelkedik. A miniszter beszélt arról is, hogy az orosz energiáról való leválás Magyarország és Szlovákia gazdaságát fenyegeti leginkább az IMF szerint. Emellett a kormány intézkedéseket hozott az aranyszínű sárgaság megfékezésére, amely a magyar szőlőállományt pusztítja, és már az ország többségét érinti. A Portfolio élőben tudósít a kormányinfón elhangzott legfontosabb gazdasági hírekről és közlésekről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt

Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt

Már most látszik, hogy Ausztriában elkezdődött a felkészülés a téli szezonra, a vendéglátóhelyek és a síparadicsomok tömegével keresik a magyar munkaerőt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Airport drone attacks seem professional, says Danish minister, but no evidence of Russian action

Airport drone attacks seem professional, says Danish minister, but no evidence of Russian action

The incidents come after Copenhagen airport was forced to close earlier this week due to a drone incursion.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 09:37
Ezt mondta szerdán Donald Trumpnak Orbán Viktor - Kormányinfó percről percre
2025. szeptember 25. 07:50
Egy társasház harmadik emeletén ütött ki tűz Újbudán
×
×
×
×