Új híd épül Budapesten

Az ingatlanfejlesztő Biggeorge Property a közösségi oldalán tájékoztatott az óbudai Waterfront City második üteméről. A projekt előzményeként az első ütemben mintegy 50 ezer négyzetméteren épült ki a Waterfront City lakópark Óbuda egyik legnagyobb projektjében, egy rozsdaövezeti telken. A Waterfront City II. beruházása a Szentendrei út, a Bogdáni út, a Harisnyagyár műemléki épülete, valamint a BMW szalon közötti területen valósul meg – számolt be a magyarepitok.hu.
A bejegyzés szerint a fejlesztés előkészítéseként az érintett önkormányzatokkal mintegy tíz körben folytattak le tárgyalásokat. Hangsúlyozzák, egy ilyen méretű projekteknél példa nélküli mértékű kötelezettségvállalást kellett tenniük. Az aktuális vállalások értéke mai áron már meghaladja a 4 milliárd forintos összeget.
A Harisnyagyár műemléképülete marad
Többek közt az építménymagasság korlátozása és a Budai Promenád folytatásának megépítése szerepel a vállalások közt 300 millió forintos értékben.
További kiemelkedő elem egy gyalogoshíd megépítése a Waterfront City és az Óbudai sziget között 1 milliárd forintos értéken
- a szükséges szabályozások és engedélyek rendelkezésre állása mellett.
Mindezek túl az alábbiakat vállalta a beruházó:
- 1,2 milliárd forint pénzeszköz átadása az óbudai önkormányzat részére humán infrastruktúra fejlesztésre, panel felújításra, illetve bérlakások építésére.
- Bérleti szerződés a fővárosi önkormányzattal a megépítésre kerülő lakások 10 százaléknak (max. 130 lakás) 10 év határozott időre történő bérbeadásáról a piaci bérleti díj 20 százalékával csökkentett kedvezményes bérleti díjon, amelynek becsült értéke legalább 500 millió forint
- A közlekedési infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó vállalások (úgymint: Szentendrei úti csomóponti fejlesztések, gyalogátkelőhelyek létesítése, a környező utcák és közterület felújítása, kerékpárút kiépítése, B+R kerékpárparkolók kiépítése, a HÉV-megálló átszállókapcsolatainak javítása buszmegállók kiépítésével, gyalogosbarát közterek kialakítása) mintegy 1 milliárd forintos értéken.
- A kerület kötöttpályás közösségi közlekedéssel való jobb elérésének megteremtése érdekében (pl. elsődlegesen Pacsirtamező úti villamos) az előkészítéshez, tervezéshez történő hozzájárulás biztosítása a költségek 50 százalékáig, de legfeljebb 350 millió forint összegben.
- A belső, nagyságrendileg 10 000 négyzetméteres belső park közcélú használatra történő megnyitása, karbantartása.
- Egy 200 férőhelyes, a közösség előtt is megnyitott mélygarázs létrehozása, amelyben a kerületi lakók 20 százalék kedvezménnyel bérelhetnek parkolót.
- A közterületek átépítését követően a lehetséges közterületi zöldfelület (zöldsáv, fasor) később kidolgozott tájépítészeti terv szerinti megvalósítása. Az érintett közterületi fák gondozását 5 évig a fejlesztőnek kell biztosítania, beleértve az ezalatt szükségessé váló cseréket is körülbelül 80 millió forint összegben.
- A bejegyzésből kiderül, hogy a megjelent téves információkkal szemben a Harisnyagyár műemléképületét nem bontják le.