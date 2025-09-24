Új híd épül Budapesten

Az ingatlanfejlesztő Biggeorge Property a közösségi oldalán tájékoztatott az óbudai Waterfront City második üteméről. A projekt előzményeként az első ütemben mintegy 50 ezer négyzetméteren épült ki a Waterfront City lakópark Óbuda egyik legnagyobb projektjében, egy rozsdaövezeti telken. A Waterfront City II. beruházása a Szentendrei út, a Bogdáni út, a Harisnyagyár műemléki épülete, valamint a BMW szalon közötti területen valósul meg – számolt be a magyarepitok.hu.

A bejegyzés szerint a fejlesztés előkészítéseként az érintett önkormányzatokkal mintegy tíz körben folytattak le tárgyalásokat. Hangsúlyozzák, egy ilyen méretű projekteknél példa nélküli mértékű kötelezettségvállalást kellett tenniük. Az aktuális vállalások értéke mai áron már meghaladja a 4 milliárd forintos összeget.

A Harisnyagyár műemléképülete marad

Többek közt az építménymagasság korlátozása és a Budai Promenád folytatásának megépítése szerepel a vállalások közt 300 millió forintos értékben.

További kiemelkedő elem egy gyalogoshíd megépítése a Waterfront City és az Óbudai sziget között 1 milliárd forintos értéken

- a szükséges szabályozások és engedélyek rendelkezésre állása mellett.

Mindezek túl az alábbiakat vállalta a beruházó: