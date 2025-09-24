ARÉNA
2025. szeptember 24. szerda
Nyitókép: Biggeorge Property

Új híd épül Budapesten

Infostart

Számos területen lép előre Óbuda: az ingatlanfejlesztő által tett vállalások értéke meghaladja a 4 milliárd forintos összeget.

Az ingatlanfejlesztő Biggeorge Property a közösségi oldalán tájékoztatott az óbudai Waterfront City második üteméről. A projekt előzményeként az első ütemben mintegy 50 ezer négyzetméteren épült ki a Waterfront City lakópark Óbuda egyik legnagyobb projektjében, egy rozsdaövezeti telken. A Waterfront City II. beruházása a Szentendrei út, a Bogdáni út, a Harisnyagyár műemléki épülete, valamint a BMW szalon közötti területen valósul meg – számolt be a magyarepitok.hu.

A bejegyzés szerint a fejlesztés előkészítéseként az érintett önkormányzatokkal mintegy tíz körben folytattak le tárgyalásokat. Hangsúlyozzák, egy ilyen méretű projekteknél példa nélküli mértékű kötelezettségvállalást kellett tenniük. Az aktuális vállalások értéke mai áron már meghaladja a 4 milliárd forintos összeget.

A Harisnyagyár műemléképülete marad

Többek közt az építménymagasság korlátozása és a Budai Promenád folytatásának megépítése szerepel a vállalások közt 300 millió forintos értékben.

További kiemelkedő elem egy gyalogoshíd megépítése a Waterfront City és az Óbudai sziget között 1 milliárd forintos értéken

- a szükséges szabályozások és engedélyek rendelkezésre állása mellett.

Mindezek túl az alábbiakat vállalta a beruházó:

  • 1,2 milliárd forint pénzeszköz átadása az óbudai önkormányzat részére humán infrastruktúra fejlesztésre, panel felújításra, illetve bérlakások építésére.
  • Bérleti szerződés a fővárosi önkormányzattal a megépítésre kerülő lakások 10 százaléknak (max. 130 lakás) 10 év határozott időre történő bérbeadásáról a piaci bérleti díj 20 százalékával csökkentett kedvezményes bérleti díjon, amelynek becsült értéke legalább 500 millió forint
  • A közlekedési infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó vállalások (úgymint: Szentendrei úti csomóponti fejlesztések, gyalogátkelőhelyek létesítése, a környező utcák és közterület felújítása, kerékpárút kiépítése, B+R kerékpárparkolók kiépítése, a HÉV-megálló átszállókapcsolatainak javítása buszmegállók kiépítésével, gyalogosbarát közterek kialakítása) mintegy 1 milliárd forintos értéken.
  • A kerület kötöttpályás közösségi közlekedéssel való jobb elérésének megteremtése érdekében (pl. elsődlegesen Pacsirtamező úti villamos) az előkészítéshez, tervezéshez történő hozzájárulás biztosítása a költségek 50 százalékáig, de legfeljebb 350 millió forint összegben.
  • A belső, nagyságrendileg 10 000 négyzetméteres belső park közcélú használatra történő megnyitása, karbantartása.
  • Egy 200 férőhelyes, a közösség előtt is megnyitott mélygarázs létrehozása, amelyben a kerületi lakók 20 százalék kedvezménnyel bérelhetnek parkolót.
  • A közterületek átépítését követően a lehetséges közterületi zöldfelület (zöldsáv, fasor) később kidolgozott tájépítészeti terv szerinti megvalósítása. Az érintett közterületi fák gondozását 5 évig a fejlesztőnek kell biztosítania, beleértve az ezalatt szükségessé váló cseréket is körülbelül 80 millió forint összegben.
  • A bejegyzésből kiderül, hogy a megjelent téves információkkal szemben a Harisnyagyár műemléképületét nem bontják le.

