Ma még bárki megtervezheti a Wizz Air következő ünnepi festését

A diszkont légitársaság a tervek szerint novemberben veszi át 250. Airbus repülőgépét, festésmintájának megtervezésére pályázatot hirdet – írja az AIRportal.hu.

Fontos feltétel, hogy a benyújtott terveken központi elemként a 250-es számnak kell megjelennie, valamint illeszkedniük kell a Wizz Air repülőgépeinek alapdizájnjához és színeihez. A 250-es szám mellett a terv tartalmazhat egyéb kreatív dizájnelemeket is, amennyiben azok illeszkednek a márkamegjelenéshez. Kikötés viszont, hogy a társaság logójának és weboldalának helye nem változhat.

A dizájn a függőleges vezérsíkon és a repülőgép törzsén helyezkedhet el, a hajtóműgondolákra és szárnyakra azonban nem terjedhet ki.

A tervek benyújtási határideje szeptember 24. éjfél, és bárki benevezhet, aki betöltötte 18. életévét. A győztes dizájn felkerül majd a légitársaság 250. repülőgépére, tervezője pedig egy 1000 euró értékű Wizz Air-utalványt kap.

A diszkont légitársaság összefoglalót és segítséget is kiadott egy prezentáció formájában.

Nem ez lesz az első egyedi megjelenésű gép a társaság flottájában, korábban készült már egyedi festés a 100. repülőgép és a párizsi olimpia alkalmából is, valamint a cég fenntarthatóság iránti elkötelezettségét is hirdeti egy szintén pályázaton kiválasztott dizájn.