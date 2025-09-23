ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd
A képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„Ennek megálljt kell parancsolni!” – adok-kapok a parlamentben

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Túlárazott élelmiszersegélyek gyanúja miatt nyomoz a hatóság a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál – derült ki hétfőn az Országgyűlésben, ahol arról is szó esett, hogy tovább szigorodhatnak a fegyverviselési szabályok Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye miatt.

Az Állami Számvevőszék jelentése szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság évek óta olyan közbeszerzéseken vásárolt uniós élelmiszersegélyt, amelyeken az olcsóbb ajánlatokat kizárták, és a drágább, túlárazott cégek nyertek – állította azonnali kérdésében Gurmai Zita szocialista országgyűlési képviselő.

„A különbség mértéke 1,8 milliárd forint. Pontosan ennyivel rövidítették meg a legszegényebb magyar családokat. Ez az összeg a legkiszolgáltatottabb emberekhez kellett volna, hogy eljusson. Azokhoz, ahol a gyerekek éhesen fekszenek le, ahol a családoknál minden forint az életben maradást jelenti. Ehelyett a a haverok gazdagodtak – fogalmazott a parlamentben az ellenzéki politikus, aki szerint nem adminisztratív hibáról van szó, hanem „állami segédlettel történt lopásról”. „Egy állami intézmény bonyolította a közbeszerzéseket éveken át (…), ez tehát nem csak lopás, hanem államilag szervezett bűnrészesség” – tette hozzá.

Ezeket a beszerzéseket az Állami Számvevőszék és a Közbeszerzési Hatóság is vizsgálja – mondta válaszában Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, arra is kitérve, hogy 2 millió 590 ezer csomagot osztottak ki és juttattak el rászoruló családokhoz.

„Ha lezajlik a nyomozás, majd meglátjuk, hogy valóban történt-e itt visszaélések vagy sem. (…) Ön sem tudja a nyomozás végeredményét, én sem tudom a nyomozás végeredményét, ön sem ismeri a bírósági eljárás végét, én sem. (…) Ön konkrétumként kezelt olyan dolgokat, amelyeket csak hosszú hónapok múlva, ha majd lezárulnak az eljárások és jogerős döntés lesz, akkor tudunk elmondani. Most jelenleg ezt senki sem tudja elmondani. A dolgoknak ez az egyik olvasata, lehet, hogy ez lesz a vége, de lehet, hogy teljesen más lesz a vége” – fogalmazott a kormánypárti politikus.

„Ha ennyire fontosnak tartja ezt az uniós programot, akkor kérje meg a baloldali európai parlamenti képviselőket, hogy ne akadályozzák a Magyarországnak járó források felhasználását” – tette hozzá a miniszterhelyettes Gurmai Zitának az Országgyűlésben.

Fegyverviselési szabályok

Az újkori magyar demokrácia történetében példátlan eset, hogy a volt vezérkari főnök pisztollyal az oldalán jelent meg a Tisza Párt szeghalmi gyűlésén – mondta azonnali kérdésében a fideszes Kósa Lajos.

„Az általam vezetett honvédelmi bizottság egyébként tárgyalta az ügyet, és úgy láttuk, hogy van néhány szabályozási feladat. Példának okáért: a jelenlegi szabályok szerint aki szabálysértést követ el éles lőfegyverrel, attól az éles lőfegyvert el lehet kobozni, de a fegyvertartási engedélyt nem lehet visszavonni. (…) Ez nyilván nem normális dolog, mert egyébként amikor valaki megőrült, akkor megőrült. Ezt nem lehet máshogy nevezni. Mindjárt járunk választói gyűlésekre. Kinek jutott az eszébe az, hogy »de jó lenne, ha itt lenne egy hatlövettosztó, akkor megadnám neki, nekem ne szövegeljen«. Megállt az ember esze” – fogalmazott a kormánypárti politikus.

A honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén felvetett módosítást eddig azért nem vezették be, mert elképzelhetetlen volt egy ilyen fellépés – mondta válaszában Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

„Senkinek eszébe nem jutott ilyen, hogy valaki bármikor is úgy megy el egy választási gyűlést tartani, hogy pisztoly van az oldalán. (…) Józan embernek ez eszébe nem jut, úgyhogy ezért nem foglalkozott ezzel eddig senki, mert elképzelhetetlen volt. Fontos viszont ezzel foglalkozni, és ezért köszönjük a honvédelmi és rendészeti bizottságnak, hogy ezt napirendjére tűzte és a következő ülésén is napirendjére tűzi, mert nem lehet ezt egy egyszerű vállrándítással megoldani. Igen, elment oda, ez nem elfogadható. Mindig arról beszélünk, hogy fontos, hogy a közbeszédnek milyen szintje van, hogy a gyűlölködés minél kevésbé legyen része a közbeszédnek, na de az agressziónak ez egy olyan tárgyi szintje, egy olyan szintlépése, hogy valaki választási fórumra vagy egy ilyen politikai gyűlésre élet kioltására alkalmas eszközzel megy, és azt mondja, hogy ő vonzódik mindenhez, amivel ölni lehet, és viszket a tenyere, és erre ki is van képezve. Ez olyan veszélyes mondatsor, ami kapcsán fel kell lépni, ennek megálljt kell parancsolni” – hangsúlyozta.

A miniszterhelyettes felelőtlen magatartásnak minősítette, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke védelmébe vette Ruszin-Szendi Romuluszt, ahelyett, hogy elítélte volna.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    „Ennek megálljt kell parancsolni!” – adok-kapok a parlamentben

országgyűlés

fegyvertartás

azonnali kérdés

ruszin-szendi romulusz

élelmiszersegély

