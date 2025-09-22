ARÉNA
2025. szeptember 22. hétfő Móric
Nyitókép: A Magyar Országgyűlés hivatalos Facebook-oldala

Orbán Viktor beszédével indulhat a munka a Parlamentben

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Kezdődik az Országgyűlés őszi ülésszaka.

Megemlékezésekkel kezdődik az Országgyűlés őszi ülésszakának első napja hétfőn 13 órakor. A képviselők három közelmúltban elhunyt társuk, a szocialista Sirály Péter, Alexa György és Benedek Mihály életútja előtt hajtanak fejet.

Napirend előtt várhatóan beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök is.

Az interpellációkat követően az Országgyűlés minden bizonnyal megválasztja az új alapvető jogok biztosát, Juhász Imre volt alkotmánybírót és helyettesét, Gyeney Laura Zsuzsannát. A parlament döntést hoz a momentumos Bedő Dávid, Tompos Márton, Gelencsér Ferenc, Tóth Endre, Lőcsei Lajos és Sebők Éva, illetve a párbeszédes Tordai Bence mentelmi ügyében, majd azonnali kérdések és kérdések következnek.

Kedden reggel 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik meg a törvényhozás munkája, utána pedig több javaslatot vitatnak meg a képviselők, egyebek mellett a digitális gyermekvédelmi törvény tervezetét, amely arra kötelezné a gyártókat, hogy az okoseszközökön elhelyezzék a "hatéves kor alatt nem ajánlott" figyelmeztetést. Erről korábban Hal Melinda klinikai szakpszichológus, a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének kutatásvezetője beszélt az InfoRádióban.

"Nagyon fontos, hogy ez a digitális gyermekvédelmi törvény felhívja a figyelmet a prevenciós jellegre, tehát a szülőket tudatosabb nevelésre, a képernyőhasználat csökkentésére kívánja ösztönözni. A törvénytervezetnek egy másik eleme már említi a gyártókat, forgalmazókat, olyan egységeket, akik profitot realizálnak abból, hogy a fiataloknál egyébként van egy idegrendszeri károsítás. Őket arra próbálja ösztönözni maga a törvénytervezet, hogy felhívják a szülők figyelmét:

hatéves kor alatt kifejezetten magas a rizikója annak, hogy károsodás történik a használat során"

– fogalmazott Hal Melinda.

Az Országgyűlés a többi között megvitatja a határ menti ingázók adatbázisáról, valamint a kriptoeszközökre és a pénzügyi számlákra vonatkozó információk hatósági cseréjéről szóló indítványokat. Megvitatják azt az előterjesztést is, amellyel újabb állami vagyontárgyakat adnának ingyenes tulajdonba.

Szerdán reggel 9 órától a szőlőtermesztők adminisztrációs terheinek csökkentése, illetve a nemzetbiztonsági ellenőrzésről, a magánjogról, a közhiteles nyilvántartásokról, a közigazgatási bíráskodásról, továbbá a földalatti energiatározókról szóló jogszabályok módosítása lesz napirenden az Országgyűlésben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

