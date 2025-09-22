ARÉNA
2025. szeptember 22. hétfő Móric
Nyitókép: Facebook/Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Második világháborús hadisírt tártak fel itthon – képek

Infostart

A második világháborúban elesett német katona földi maradványait tárták fel a Bács-Kiskun vármegyei Kecskeméten a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság munkatársai.

Az igazgatóság Facebook-oldalán azt írta: a kecskeméti Katona József Múzeum régészei jelezték az igazgatóságnál, hogy egy építkezésen második világháborús katona földi maradványaira bukkantak.

A hadisírgondozó osztály munkatársai exhumálták az elesett katonát. A régészek által korábban megnyitott kutatóárokban, körülbelül 30 centiméteres mélységben került elő a hiányos maradvány, amelynek oka a régészek szerint a területen lévő dombok elhordása lehetett az 1990-es években.

Hozzátették: a csontozaton különböző sérüléseket észleltek, több helyen csonttöréseket, repeszdarabokat találtak a szakemberek. A sírban talált tárgyak - mint a Kriegsmarine zubbonygombok, nadrággombok és nadrágszíj - alapján a katona a német haderőben teljesített szolgálatot. Ezen felül magyar zubbonygombok is előkerültek a maradvány mellől, elhelyezkedésük alapján valószínűleg ezek úgy kerültek a sírba, hogy az elesett katonát egy korabeli magyar zubbonnyal takarták le.

A második világháborúban elhunyt katona maradványait a sírban talált tárgyakkal együtt a hadisírgondozók átadták a Német Hadisírgondozó Népi Szövetségnek.

