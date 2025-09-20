Benőtte a fű a kultikus balatoni helyet

A Balaton északi partjának erdeiben, félreeső ösvényeken bújik meg egy elhagyatott kertmozi – írja a veol.hu egy urbexes oldal Facebook-bejegyzése alapján.

A Balaton partja menti fák között ma is ott áll a hatalmas vetítővászon, amin ma már csak graffitik vannak. A nézőtéren rozsdás vázak sorakoznak, a székek már régen elveszítették ülőfelüket. A gyom és a fák sarjai benőtték a sorokat.

A mozigépész kabinjának falait málladozó plakátok borítják, köztük magyar klasszikusok és ’90-es évekbeli külföldi kasszasikerek reklámanyagai hirdetik, hogy harminc éve még zajlott az élet. A poros vetítőgép még ma is megvan, és némán áll a romok között.