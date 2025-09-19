Még soha nem történt ilyen a hatoslottó-sorsoláson

Szeptember 18-án kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, és egy telitalálatos szelvény volt. A játék történetében most volt a harmadik alkalom, hogy nemcsak vasárnap, hanem csütörtökön is tartottak sorsolást. Ezt a rendszert szeptember elején vezették be. A hatos lottó történetében történelmi eredmény született, ugyanis most volt az első csütörtöki alkalom, hogy új milliomosa lett Magyarországnak.

A szerencsés nyertes 625 486 670 forinttal gazdagodott.

A nyerőszámok az alábbiak voltak:

6

25

37

38

41

42

Az összesítés szerint öttalálatosból 14 darab volt, így a szerencsések nyereménye egyenként 654 405 forint. Négytalálatosból 933 darabot húztak ki, az ő nyereményük szelvényenként 9820 forint, míg a háromtalálatosokért – amelyből 17 041 darab volt – egyenként 3270 forint üti a jól tippelők markát.

A vasárnapi sorsoláson a várható nyeremény összege 50 millió forint lesz.