hatos lottó hatoslottó
Nyitókép: Szerencsejáték Zrt.

Még soha nem történt ilyen a hatoslottó-sorsoláson

Infostart / MTI

Több mint 625 millió forinttal gazdagodott a szerencsés nyertes.

Szeptember 18-án kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, és egy telitalálatos szelvény volt. A játék történetében most volt a harmadik alkalom, hogy nemcsak vasárnap, hanem csütörtökön is tartottak sorsolást. Ezt a rendszert szeptember elején vezették be. A hatos lottó történetében történelmi eredmény született, ugyanis most volt az első csütörtöki alkalom, hogy új milliomosa lett Magyarországnak.

A szerencsés nyertes 625 486 670 forinttal gazdagodott.

A nyerőszámok az alábbiak voltak:

  • 6
  • 25
  • 37
  • 38
  • 41
  • 42

Az összesítés szerint öttalálatosból 14 darab volt, így a szerencsések nyereménye egyenként 654 405 forint. Négytalálatosból 933 darabot húztak ki, az ő nyereményük szelvényenként 9820 forint, míg a háromtalálatosokért – amelyből 17 041 darab volt – egyenként 3270 forint üti a jól tippelők markát.

A vasárnapi sorsoláson a várható nyeremény összege 50 millió forint lesz.

24 ÓRA
