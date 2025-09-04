Új korszak indult a Hatoslottóban, rögtön furcsa nyerőszámokat húztak

Megújult a Hatoslottó. Az eddigi heti egy helyett szeptember 4-től kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás.

Az új korszak első sorshúzásán nem volt telitalálatos, így vasárnap már 351 millió forint lesz a fődíj. Az első csütörtöki számok kissé szokatlanok voltak, hiszen olyan számokat húztak ki, amik mindegyikét az elmúlt két hónapban, tehát július eleje óta legalább egyszer már kihúztak.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott Hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

7 (hét)

10 (tíz)

21 (huszonegy)

29 (huszonkilenc)

33 (harminchárom)

42 (negyvenkettő)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 44 darab, nyereményük egyenként 178 855 forint;

4 találatos szelvény 1512 darab, nyereményük egyenként 5205 forint;

3 találatos szelvény 20 362 darab, nyereményük egyenként 2350 forint.