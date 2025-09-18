ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.1
usd:
329.08
bux:
99983.24
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Szijjártó Péter/Facebook

Szijjártó Péter bejelentette: Magyarország és Japán szorosabbra fűzi kapcsolatát a nukleáris energia fejlesztésében

Infostart / MTI

A külgazdasági és külügyminiszter Oszakában tárgyalt a japán felekkel, nyilatkozatában pedig hangsúlyozta: Magyarország a blokkosodás helyett a nemzetközi együttműködés híve, ezért is erősíti meg kapcsolatait Japánnal.

Kizárólag a nukleáris energia képes olcsón, megbízható, biztonságos és fenntartható módon fedezni a világ gyorsan bővülő áramigényét, ezért is kezd Magyarország szorosabb együttműködésbe Japánnal ezen a területen is – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Oszakában.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-japán üzleti szemináriumon elmondott beszédében kifejtette, hogy a világban napjainkban drámai változások zajlanak, a status quo teljesen felborult az elmúlt évek krízisei nyomán, és ezeknek a folyamatoknak a súlyából sokat veszítő Európa az egyik legnagyobb elszenvedője.

„Ezért ma a magyar kormányzatnak az a legfontosabb gazdaságpolitikai feladata, hogy kivédje az egyre drámaibban visszaeső európai versenyképesség negatív hatásait, és megóvja azokat az eredményeket, amelyeket az utóbbi években elértünk”

– szögezte le. Utóbbiakra példaként említette a szinte teljes foglalkoztatottságot, Európa legalacsonyabb adóit, és azt, hogy évről-évre sikerül megdönteni a beruházások rekordját.

„Mi egy szárazföld által körülzárt ország vagyunk. Nekünk nincsenek nagy kőolaj- vagy földgázmezőink, úgyhogy mi a világgazdaság és a világkereskedelem akadálytalan működésében vagyunk érdekeltek” – húzta alá a tárcavezető.

Márpedig szavai szerint a világ újból a blokkosodás irányába halad, ami élesen ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel:

„Mi, magyarok a globális együttműködés hívei vagyunk, és azt szeretnénk, hogyha a kölcsönös tisztelet lenne újra a globális együttműködés alapja.”

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a magyar-japán kapcsolatokat mindig is a kölcsönös tisztelet jellemezte, és jó hírnek nevezte, hogy az előző napi tokiói tárgyalásain világossá vált, hogy mind a két oldal részéről megvan a szándék a két ország közötti együttműködés megerősítésére.

„Ennek egyik bizonyítéka most az, hogy itt vagyunk a tegnapi tokiói üzleti fórum után Oszakában, ahol a nap folyamán egyébként Magyarország konzulátusát is megnyitjuk” – mondta, majd hangsúlyozta, hogy Japán a globális technológiai forradalomban kétségtelenül az éllovasok között van, és Magyarország is erre törekszik.

„Önök gondolhatják azt, hogy ez túlságosan becsvágyó célkitűzés, de a helyzet az, hogy egy főre vetítve mi, magyarok adtuk a legtöbb Nobel-díjast a világnak. Tehát az innovatív gondolkodás, s az állandó újra törekvés, az a magyar gondolkodásmódnak a velejárója” – vélekedett. A miniszter kijelentette, hogy ezért is született döntés arról, hogy Magyarország olyan kulcsfontosságú területeken fokozza az együttműködését Japánnal, mint például az űrtechnológia.

„Az elmúlt hónapban járt a Nemzetközi Űrállomáson a második magyar kutatóűrhajós, és ő a kiképzése egy részét itt, Japánban kapta” - emlékeztetett Szijjártó Péter.

„Ugyanígy, a nukleáris energia további fejlesztése terén is együtt fogunk működni. Mindkét országnak egyre több villamosáramra van szüksége. Ezt olcsón kell előállítani, biztonságosan kell előállítani, úgy, hogy közben a környezetet se tegyük tönkre, és ezeknek a kívánalmaknak egyedül a nukleárisenergia-előállítás tud megfelelni”

– fűzte hozzá. Végezetül arra is kitért, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke 2,5 milliárd dollár körül van, és Magyarországon mintegy 180 japán vállalat működik, 30 ezer embernek adva munkát.

Illetve tudatta, hogy mostani útjára olyan vállalatok képviselői kísérték el, amelyek a magyar gazdaság sikerágazataiban, például az élelmiszeriparban, a szoftverfejlesztésben, a fenntartható infrastruktúra-fejlesztésben szerepelnek, és nemzetközi szinten is abszolút versenyképesek.

„És azt tudom ígérni, hogy Magyarország kormánya – úgy, ahogy eddig is, ezután is – minden támogatást meg fog adni azoknak a magyar vállalatoknak, amelyek a japán partnerekkel kívánnak együttműködést felépíteni” – összegzett.

Kezdőlap    Belföld    Szijjártó Péter bejelentette: Magyarország és Japán szorosabbra fűzi kapcsolatát a nukleáris energia fejlesztésében

szijjártó péter

japán

együttműködés

atomenergia

oszaka

energiaellátás

külgazdasági és külügyminiszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József: zsákutcába lavírozta magát az izraeli kormány az újabb gázai offenzívával

Kis-Benedek József: zsákutcába lavírozta magát az izraeli kormány az újabb gázai offenzívával

Összehangolt hadműveletet indított Izrael Gázaváros elfoglalására, de jelentős ellentét alakult ki a politikai vezetés és a hadsereg között. A biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban azt mondta, reális esély van arra, hogy a Hamász válaszként megöli a még életben lévő izraeli túszokat. A címzetes egyetemi tanár arról is beszélt, hogy az övezetben már elkezdődött a föld alatti harc is, amiben nemcsak Izraelnek, hanem senkinek sincs nagy gyakorlata az egész világon.
 

Elképesztő sci-fi lézerfegyvert állít hadrendbe Izrael

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A lakásárak gyors növekedése még a GDP-t is torzítja

A lakásárak gyors növekedése még a GDP-t is torzítja

Jelen írás arra az anomáliára szeretné felhívni a figyelmet, hogy miközben a lakásállomány alig bővült, a statisztika azt mutatja, hogy évek óta egyre nő a lakások használatának értéke, a lakásszolgáltatás részaránya a háztartások fogyasztási kiadásában. Az ellentmondás végső oka, hogy a statisztikai elszámolás jelenlegi szabályai nem alkalmasak arra, hogy bemutassák a magyar lakáspiacot jellemző túlkereslet makrogazdasági következményeit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni?

Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni?

A háború kitörése óta nem volt ilyen erős a forint a dollárral szemben, és az euró árfolyama is tavaly járt utoljára olyan szinten, mint most.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to meet Starmer after hailing second UK state visit as 'highest honour' at banquet

Trump to meet Starmer after hailing second UK state visit as 'highest honour' at banquet

After a lavish dinner with senior royals, the focus shifts to political talks, with both leaders expected to hold a joint press conference later.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 18. 10:29
Autómentes hétvége jön: hidat is lezárnak, itt vannak a részletek
2025. szeptember 18. 10:14
Leállás jön az MVM-nél, akadozás az E.Onnál
×
×
×
×